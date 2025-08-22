Aprovecha las Becas del 100% en la Universidad Intercultural Para la Igualdad

Cierre de Inscripciones 29 de Agosto

Contará con becas del 100% para todos los estudiantes, estancia infantil, comedor, instalaciones deportivas, áreas de recreación y espacios para personas adultas mayores, entre otras.

Para facilitar los trámites, la UNITI cuenta con un módulo especial en la Presidencia Municipal de San Francisco de los Romo.

Mayores informes en el teléfono 449 586 28 80.

La Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI) informa que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 29 de agosto para quienes deseen integrarse a su primera generación de estudiantes.

Esta nueva institución educativa que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, se ubica en el municipio de San Francisco de los Romo y abrirá oficialmente sus puertas el próximo 1 de septiembre con dos programas de licenciatura: Programación e Innovación Digital Intercultural y Economía Social Solidaria.

Además, contará con becas del 100% para todos los estudiantes, lo que garantiza su acceso y permanencia; también ofrecerá estancia infantil, comedor, lavandería comunitaria, instalaciones deportivas, áreas de recreación y espacios para personas adultas mayores, para que alumnas y alumnos que cuidan a sus padres o abuelos pueden asistir a clases sin dejarlos solos en casa.

Las y los interesados podrán inscribirse directamente en las instalaciones de la UNITI, ubicadas en Carretera Estatal No. 152, km 4, Puertecito de la Virgen, en San Francisco de los Romo, https://maps.app.goo.gl/p2sPsZowZPssEwkT7, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.

Como alternativa, se ha dispuesto un módulo especial en la Presidencia Municipal de San Francisco de los Romo, disponible los jueves y viernes de agosto, en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Es importante señalar que quienes realizaron su prerregistro en línea deben presentarse de manera física para entregar su documentación, a fin de confirmar su lugar en la universidad.

La convocatoria completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uniti.edu.mx/.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 586 28 80, o consultar las redes sociales oficiales de la UNITI https://www.facebook.com/UNITI.AGS/.