Policía de Carreteras de Aguascalientes de Fortalece con Capacitación Internacional en Colombia

Integrantes de la Policía Estatal, División Carreteras, participarán en una capacitación internacional en Medellín, Colombia, a invitación de la Policía Nacional de ese país, lo que consolidará su preparación y mejorará su desempeño en beneficio de la seguridad ciudadana.

El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, informó que las y los oficiales fueron seleccionados para asistir al Encuentro Nacional e Internacional “Investigación, Negociación y Tecnología 2025”, donde recibirán instrucción en temas como violencia de género, investigación científica, ventaja militar y gestión estratégica, entre otros.

Destacó que este reconocimiento internacional es resultado del trabajo eficiente y profesional que realizan los elementos de la División Carreteras, y que permitirá que a su regreso compartan nuevos conocimientos con sus compañeros para reforzar la seguridad en las carreteras del estado.

“Lleven en alto el nombre de Aguascalientes y de México, y representen con dignidad a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esta experiencia fortalecerá sus capacidades y beneficiará directamente a nuestra población”, les dijo a los participantes.