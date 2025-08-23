Mi Jardín de Flores

Las Destrozadas Carreteras de Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ningún esfuerzo es poco para crear un juzgado que sea ejemplo de escucha, empatía y protección a los derechos humanos. Hoy logramos lo imposible: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falla a nuestro favor y desde el 1 de septiembre seré jueza penal.Hoy la autoridad fue sensible y escuchó a la ciudadanía, a las más de 57 mil personas que votaron por una opción ciudadana, comprometida con los derechos humanos, en el Poder Judicial Federal: Mara Muñoz Galván, abogada.

CHALCHIHUITES, ZAC.Jueves 21 de Agosto de 2025.

Mara Muñoz, Jueza Federal

“AHORA sí vamos a tener una jueza honesta y valiente, íntegra, independiente e imparcial: la Mara Muñoz Galván, quien en varias ocasiones se enfrentó a ‘El RaTello’, ¿lo recuerdan?

-SÍ, CLARO.Una mujer muy capaz, profesional y, sobre todo, feminista y defensora a ultranza de los derechos humanos.

-ELLA TRABAJÓ en la administración de Alex, y le renunció, porque denunció muchas cosas chuecas, que el entonces gobernador de Zacatecas se negó a enderezar.

-YO ME acuerdo de ella, desde cuando decían que era novia de Miguel Alonso: era una niña muy guapa, una muñequita; luego le perdí la pista pues, según supe, se fue a Europa a estudiar.

“REGRESÓ y agarró hueso en la administración de ‘El RaTello’, con el que tuvo diferencias, y le renuncia; es una mujer muy estudiosa y capaz, llega al Poder Judicial por méritos propios.

-DIOS ME la bendiga, cuide y proteja: seguramente.va a encontrar muchos problemas.

-UN COCHINERO, pero ella lo va a limpiar, van a ver

-DIOS LA oiga, el pueblo de Zacatecas tiene sed de justicia.Zacatecas y sus Cráteres Lunares en Carreteras

“LAS carreteras en Zacatecas, son verdaderos cráteres lunares.

-¿CÓMO LO sabe, si se la pasa la mayor parte del día aquí en el mercado municipal?

-PUES PORQUE aquí todo se sabe: este mercado es el eco de Zacatecas, el ombligo del mundo, aquí me cae toda la información, además de que leo nuestro periódico de cabo a rabo; tan peligrosas están las carreteras, que ya cobran más vidas que el narco.

-ESO SÍ, desgraciadamente así es, sabrá Dios por que las reparaciones de carreteras duran un suspiro: cuando terminan un tramo, donde iniciaron ya está de nuevo en pésimas condiciones.

-ES QUE no le dan el nivel correcto y se encharca el agua, además de que el material es muy chafa; leí en internet que las peores carreteras están en Zacatecas, pues su mantenimiento es pésimo.

-TODOS LOS días hay accidentes y los conductores culpan a los baches, pues las llantas truenan como cohetes y vuelcan los vehículos.

-INCREÍBLE, la verdad, cuatro años tiene ‘El Holgazán’ reparando carreteras y nomás no termina.

-Y COMO dijo don Teofi lito, ‘ni terminará’, se lo puedo apostar, David no saca un perro de la milpa aunque lo encuentre amarrado, es un zonzo que se la pasa sonriendo, pero ‘jeringando’ al pueblo.

-JERINGANDO, así decía mi abuelito…

-YA LA retomó ‘El Holgazán’ y la volvió a poner de moda.

-TIENE usted mucha razón…en este mercado municipal, todo se sabe.

-TODO ME llega aquí calientito, es el Reuters de México.

CÓMO SE va la Vida…(cabecita)

“LA PRESIDENTA recordó que el próximo 1 de septiembre dará un informe en Palacio Nacional y tendrá uno público en el Zócalo, pero el 1 de octubre es cuando cumple un año, con las riendas del país.

-¡SANTO DIOS, cómo se va la vida, en un abrir y cerrar los ojos ya se va el año!

-UN AÑO sin mi ‘cabecita de algodón’, pero lo tengo presente porque veo a Claudia y me lo imagino a su lado: Diosito es grande, ¿se imaginan que haya llegado ‘El Monris’? –

¡UFFF! Ya nos hubieran invadido los marines; recuerden que Ken Salazar hizo buenas migas con los Monreal, ¿no hasta fi rmaron un convenio de colaboración, él y ‘El Holgazán’, que luego tuvo que negar porque mi ‘cabecita de algodón’, le dijo que él no estaba autorizado a fi rmar acuerdos con gobiernos extranjeros?

-PINCHE DAVID, ahí mostró el cobre, estudió Derecho para actuar chueco, jajaja, quedó en ridículo.

-NOMÁS imagínense que hubiera ganado ‘El Monris’…

-POR ESO digo que Diosito es grande: estuviéramos en las garras del Trump, ‘pelos de elote’, pedófi lo y racista de mierda.

-ES UN enfermo sexual, cínico, descarado; en una entrevista que le hicieron en la tele, dijo que nomás porque Ivanka era su hija, si no ya estaría saliendo con ella.

-¡NOOO.!

-ASÍ COMO les platico, además de pedófi lo, es un enfermo sexual; se hubiera llevado muy bien con los Monreal.

No Cesan las Desapariciones Forzadas

“NO HAY día en que no desaparezca gente en Zacatecas, todos los días una o más personas se hacen humo y la mayoría de las veces no se vuelve a saber nada de ellas.

“HOY, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de J.

ASCENCIÓN FABELA SANTANA de 16 años, desaparecido forzadamente en Charco Blanco, Sombrerete, Zacatecas, el 20 de agosto del presente año.

-POBRES DE sus padres y hermanos, lo que han de estar sufriendo, ¿qué podemos hacer? -REZAR, ojalá y pronto regrese sano y salvo.

-REZAR, ojalá y pronto regrese sano y salvo.

-BUENO, yo me voy.