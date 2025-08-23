David Monreal Asegura que Rada Luévano no Suspenderá la Fenaza

“Ya Están Luces y Sonido; los Dueños de Bares Trabajando”

Por Miguel Alvarado Valle

David Monreal Ávila, gobernador del estado, aseguró que, pese a las demandas que buscan frenar la realización de la FENAZA (Feria Nacional de Zacatecas) 2025, no existe riesgo de suspensión de la misma.

En entrevista para medios de comunicación sostuvo que “el pueblo de Zacatecas merece su fiesta fundacional (…) merece un buen momento y lo va a tener.Yo no le veo problema alguno.Es nuevamente así como una forma de jeringar (sic.)”

“No quieren reconocer que Zacatecas ya cambió.Que estamos en un buen momento colocando las pilares para incorporar a Zacatecas al desarrollo nacional y lo voy a demostrar”, comentó luego de que trascendiera la demanda impulsada por el abogado Jorge Rada Luévano, quien defiende los intereses de jubilados y pensionados, a quienes el gobernador adeuda millones de pesos y se resiste a pagarles.

El primer mandatario afirmó que la ciudadanía y los empresarios que participarán en la FENAZA no deben preocuparse por este tema: “no hay ninguna incertidumbre por parte de los empresarios ante esta posible cancelación por la inversión que se hace”, aseguró.

“Bendito Dios me ha permitido demostrar en los hechos que sí se puede.Y lo único que deseo es que nos den la oportunidad.Ahora Así que, como decían antes los letreros, déjenos trabajar”, expuso.

En ese orden de ideas, adelantó que “en lo que respecta a llevar espectáculo, todos los artistas tienen ya sus anticipos (…) el empresario del Palenque está muy entusiasmado, el espacio está modificado para dar un buen espacio, un buen espectáculo, dignificar (…) yo acabo de ir a supervisar.

Asimismo, señaló que tanto el área de bares como el área gastronómica se encuentran en condiciones de arrancar, a menos de un mes de la inauguración.

Añadió que “el escenario que, por cierto, hoy es un gran escenario, gran escenario de primer nivel de luces y sonido ya está montado y todos los empresarios de bares, restaurantes, etcétera, están trabajando”.