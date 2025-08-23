MVP Cumple Compromisos con Entrega de Equipamiento a Protección Civil Municipal y Sistema de Audio Para las Morismas de Bracho

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, realizó la entrega de un sistema de audio para las Morismas de Bracho, en cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Cofradía de San Juan Bautista durante su campaña.

“Durante campaña dijimos que las Morismas de Bracho serían una insignia en el gobierno municipal y que los respaldamos en cada una de sus actividades. Poco a poco vamos demostrando que no solo queda en palabras y no era solamente un discurso de campaña”, expresó el alcalde.

Varela Pinedo anunció que en próximos días iniciará la pavimentación de una de las calles principales de acceso a Bracho, además de que se realizó la entrega de una cabina de seguridad, que servirá tanto para la instalación del sonido como para garantizar el resguardo de los asistentes.

“Además, esta caseta servirá para que se realicen reuniones que la Cofradía tenga a bien convocar. Podemos observar que la maquinaria ya está trabajando para que las festividades se realicen de la mejor manera”, señaló.

En el marco de la conmemoración del Día del Bombero, el presidente municipal también entregó equipamiento a la Coordinación de Protección Civil Municipal, consistente en uniformes completos para cada uno de los 32 elementos de la corporación.

“Gracias por la ardua labor y entrega que realizan en su trabajo. Le agradezco a cada uno y el apoyo brindado en las emergencias que sabemos que no miden lugares o preferencias. Su lenguaje es el de apoyar en los momentos más difíciles de las familias zacatecanas. Es una muy noble labor”, manifestó Varela Pinedo.

Asimismo, anunció que cada integrante de Protección Civil Municipal recibirá, en la próxima quincena, una compensación especial por el Día del Bombero.

“De corazón les deseo todo lo mejor y mi mayor reconocimiento a cada uno de ustedes, que a pesar de las adversidades, siempre están al pie del cañón”, finalizó el alcalde.