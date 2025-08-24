Mi Jardín de Flores

Voy Rada Luévano…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No podemos estar quietas para que la sociedad se sienta tranquila pensando que en Zacatecas no pasa nada. Sí pasa, y pasa mucho. Por más que digan que las cifras bajan, nos siguen faltando muchos. Y como hermanas, esposas, hijas y madres, no vamos a parar hasta encontrarlos”: Elizabeth Araiza Hernández, integrante del Colectivo Madres Buscadoras.

Chalchihuites, Zac.- Sábado 23 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Le van a Pelar… un Canasto de Tunas

“¿Cómo van las Apuestas, Doña Petra?”-. abre don Roberto la conversación.

-¿De qué apuesta habla, don Roberto?

-Pues del argüende ese que le armaron al abogado Jorge Rada Luévano.

-¡Naaa… todo Chalchihuites dice que es una jalada del David, que siente ñáñaras porque la justicia le puede suspender su Feria Nacional de Zacatecas, la que por cierto está muy pedorra, pues el abogado Jorge Rada Luévano ya los agarró de puerquitos y tiro por viaje le gana los juicios al ‘desgobierno’ del David Monreal.

-Sí, ¿verdad?

-¡Sí!, el David tiene puro abogado chafa, el único que se salva es el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, aunque de repente se contagia.

-Pero, en tierra de ciegos el tuerto es rey, y los conocedores dicen que el Jorge Rada es mucha pieza: todos los juicios contra el gobierno del estado los ha ganado, le ha puesto una recia de ‘perro bailarín’, nomás no le ganan una.

-Pues ¿cómo empezó este problema?

-El David les debe muchos millones de pesos a jubilados y pensionados que no quiere pagar, entonces Rada fue contratado y el abogado anda en eso y como el David salió con su batea de babas, de: ‘Debo, no niego; pago no tengo’, entonces el abogado contestó: si no tienes dinero para pagar, voy a pedirle al juez que suspenda la Feria de Zacatecas y lo que tienes presupuestado abonárselo a los jubilados a cuenta de lo que les debes.

“Lógico, el David nomás pujó, pues teme que el Poder Judicial le vaya a dar palo nuevamente y volvería a quedar en ridículo, entonces ahora el Rada dice -con sobrada razón-, que el gobernador le quiere fabricar un delito para amedrentarlo.

-Mmm… a mí se me hace que le pelan un cesto de tunas, el abogado Rada no es de los que se espantan, yo creo que es uno de los mejores abogados de Zacatecas y la región, quienes lo conocen aseguran que es una ‘chucha cuerera’: nunca ha perdido un juicio.

-Bueno, ¿y de qué lo acusan?

-Quesque tenía una novia y que se sacaron fotos en traje de rana haciendo de esas cosas y después las subió a internet y se armó el gran lío, pues ahora la exnovia lo quiere ver en la cárcel.

-Claro está que Rada lo niega, pero pues es evidente de que el David quiere encarcelarlo para evitar que su pinchurrienta feria cacahuetera -está mejor la de Chalchihuites- se lleve a cabo y que esos millones de pesos que va a costar, mejor se los abone a los jubilados, a los que les debe mucho varo.

“Y si se nota que el David siente pasos en la azotea, porque si no fuera así, ni quien se ocupara del Rada, pero pues el abogado tiene razón: ‘si no tiene dinero para pagarles a los pensionados, que el David suspenda la Feria Nacional de Zacatecas y que los millones de pesos presupuestados para la susodicha Feria, se les abone en pago a los jubilados que por años trabajaron para el estado.

-Pues que mala acción de don David, ¿cuándo nos imaginamos que así iba a actuar en contra de quienes trabajaron para el gobierno por años?, yo creo que eso no se vale, los extrabajadores merecen respeto a sus derechos, la propia ley los favorece, ya estuvo bueno dé sinvergüenzadas.

-¡Naaa… en Zacatecas no hay más ley que las de los Monreal!

-¿Mataste?, no hay problema, eres mi amigo y nada te sucederá mientras yo sea yo sea el gobernador.

“¿Robaste?, no hay problema, eres mi amigo y nada te sucederá mientras yo sea gobernador.

“¿Eres corrupto?, no hay problema, eres mi amigo y nada te sucederá mientras yo sea gobernador.

-¡Ah, pero no estés en mi contra porque eso sí que no te lo voy a tolerar, en Zacatecas sólo mis chicharrones truenan, el estado soy yo!

-Desgraciadamente la historia volvió a repetirse: ¿recuerdan cuando un presidente municipal le hizo a doña Cristina de Tello una manifestación a las puertas del SEDIF y doña Cristina lo acusó con su esposo el gobernador y éste ordenó que lo detuvieran y que lo pusieran a disposición de las autoridades por ‘ofender’ a su esposa?

-Sí, ya me acordé, ¡que ojete era el ‘RaTello’, ¿verdad?

-Yo creí que esos tiempos se habían ido para no volver.

-Es que esa silla de Palacio está maldita: sabrá Dios qué demonios le hizo el diablo luego de que el Miguel salió de palacio, pues fue cuando todo se descompuso y nos vamos a chutar once años de ignominia, lo bueno que ha nomás nos faltan dos.

-Pues ojalá y no salga otro ‘RaTello’, ni otro ‘Holgazán’, porque entonces si nos levantamos en armas.

-Naaa…, eso se lo dijo José Narro al ‘Monris’ y éste le contestó: ‘Si no se levantan temprano, ¿se van a levantar en armas?’.

-Yo creo que se inspiró en David, dicen que él sí nunca se levanta temprano, lo domina fuertemente la hueva.

-Bueno, volviendo con Rada, ¿qué va a pasar?

-Nada, lo único que va a pasar es que lo van a hacer más famoso y se va a cotizar más caro, pa’mí que esa demanda en su contra fue inspirada en Donald Trump; ese sí que es jarioso, el Rada no tiene cara de lujurioso, se nota un abogado serio.

-Pues habrá qué ver…

-Voy 100 pesos a que no le hacen nada.

-Yo también creo que se la pelan… un canasto completo de tunas, Rada es mucha pieza y no se ve que sea libinidoso… el que sí es es libidinoso es David, ¿no recuerdan cuando le rozó las nalgas a la maestra Chío, en plena campaña electoral?

-¡Ay, don Roberto, usted tiene memoria de elefante!

-No, nomás la memoria…

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.