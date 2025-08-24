García: Bacheo de Calles es en Todo el Municipio de Guadalupe

“No Sólo en la Ciudad”

Por Nallely de León Montellano

En Guadalupe continúan los trabajos de mantenimiento vial con labores de bacheo y reparación de calles en distintas zonas del municipio, tanto en colonias como en comunidades.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, las acciones buscan atender de manera inmediata los reportes ciudadanos y dar seguimiento a obras previamente programadas, con el propósito de mejorar la circulación y ofrecer mayor seguridad a automovilistas y peatones.

El titular de la dependencia, Luis Ricardo García, señaló que los trabajos no se limitan al centro de la ciudad, sino que también alcanzan a comunidades y colonias. Subrayó que el compromiso de la administración municipal es responder a cada solicitud presentada por la población, además de los monitoreos permanentes que realiza el personal de Obras Públicas.

Entre las intervenciones más recientes se encuentran la rehabilitación de la avenida García Salinas y de la carretera hacia Sauceda de la Borda, así como trabajos de bacheo en la comunidad de El Bordo y en la colonia Culturas. En la calle del Consuelo se aplicó bacheo con adoquín, mientras que en otro tramo de la García Salinas se rellenó un socavón con piedra y concreto premezclado.

La autoridad municipal recordó que la ciudadanía puede reportar incidencias relacionadas con baches, alcantarillas o solicitudes de pavimentación a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Guadalupe o directamente en la Secretaría de Obras Públicas.

En este sentido, vecinas y vecinos de colonias como Villas de Guadalupe, la misma avenida García Salinas y colonias aledañas han manifestado inconformidad derivado de los baches que se forman sobre todo en época de lluvias, por lo que reiteraron el llamado hacia las autoridades a seguir atendiendo las peticiones ciudadanas que se generan en lo cotidiano.