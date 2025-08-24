“Gobierno Represor el de David Monreal”

Me Quieren Fabricar un Delito: Rada Luévano

Por Nallely de León Montellano

El abogado Jorge Rada Luévano emitió una postura pública tras darse a conocer en distintos medios de comunicación que enfrenta un proceso judicial derivado de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En su pronunciamiento, el litigante confirmó que ya compareció ante un Juez de Control y reiteró que las imputaciones en su contra carecen de sustento jurídico. Afirmó que se trata de un procedimiento fabricado, el cual –dijo– responde a represalias por las acciones legales y sociales que ha impulsado en los últimos meses.

Recordó que ha encabezado la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, promovido amparos colectivos en defensa de pensionados del ISSSTEZAC, manifestado su rechazo a las corridas de toros y criticado el gasto en la Feria Nacional de Zacatecas. “No es coincidencia que, tras estas posturas, se me busque intimidar con acusaciones inventadas”, sostuvo.

Rada Luévano aseguró que su equipo jurídico ya ha señalado las inconsistencias del caso y confía en que la legalidad prevalecerá. “Estamos convencidos de que la verdad saldrá a la luz. No me intimidan y seguiré defendiendo a Zacatecas con la misma firmeza”, declaró.

De acuerdo con Martha Berenice Vázquez González, fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, confirmó que el caso del abogado Jorge Rada Luévano continúa en etapa judicial y el pasado jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en la que escuchó las imputaciones por presuntos delitos en razón de género.

La fiscal explicó que el proceso sigue su curso y que hasta el momento no existe una vinculación a proceso, por lo que será un tribunal quien determine la responsabilidad legal del imputado. “El proceso está en curso y seguimos investigando”, señaló.

Tras la diligencia, Rada Luévano ofreció declaraciones en las que calificó como preocupante la manera en que la Fiscalía ha conducido el caso. Afirmó que la carpeta de investigación en su contra es producto de una persecución derivada de su participación en asuntos polémicos de la agenda pública. “Es lamentable la actitud de la Fiscalía. Nada me detendrá para seguir trabajando. Hemos hecho mucho por la sociedad y seguiremos adelante”, expresó.

Además, recalcó que “no es coincidencia que después de estas acciones se me busque intimidar con acusaciones inventadas. Confío en que la legalidad prevalecerá y en que mi defensa demostrará las inconsistencias del caso”.

Mientras tanto, el procedimiento continúa y será en próximas fechas cuando se determine si la causa avanza hacia una vinculación formal.