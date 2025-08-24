Se Llevó a Cabo el Cambio de Directora de Secundaria en la UAZ

La Asume Leticia González

Por Nallely de León Montellano

En un acto celebrado en las instalaciones de la Unidad Académica de Secundaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Leticia González García asumió la dirección para el periodo 2025-2029, relevando en el cargo a María Ortiz López, quien encabezó la administración entre 2021 y 2025.

El rector de la UAZ, Juan Armando Flores de la Torre, encabezó la toma de protesta y reconoció el trabajo realizado por María Ortiz, a quien atribuyó avances en materia de infraestructura. Señaló que bajo su gestión se consolidaron proyectos de crecimiento y destacó particularmente las gestiones para la construcción de dos aulas, que serán posibles a través del programa “peso a peso”.

En su mensaje de despedida, Ortiz López aseguró que deja una secundaria con bases sólidas y con rumbo definido. Recordó que los logros obtenidos fueron resultado del esfuerzo colectivo de docentes, trabajadores y estudiantes, quienes hicieron posible la ampliación de espacios y el fortalecimiento institucional. También expresó su gratitud hacia la comunidad estudiantil: “Me enseñaron que dirigir una escuela no solo es administrar recursos, sino también acompañar sueños y sembrar esperanza”, afirmó.

La nueva directora, Leticia González García, agradeció la confianza depositada en ella y reconoció el trabajo de la administración saliente. Subrayó que asume el cargo con entusiasmo y responsabilidad, con el compromiso de continuar el fortalecimiento de la Unidad Académica de Secundaria. “Recibo una institución sólida, con cimientos firmes, y mi propósito es darle continuidad y sumar esfuerzos para seguir construyendo una secundaria que sea orgullo de la UAZ”, expresó.

González García destacó que la misión de la secundaria es más amplia que la formación académica, pues busca forjar ciudadanías comprometidas y generar valores que impacten en la transformación social. “La UAZ es la principal fuente de educación en Zacatecas y la secundaria es un eslabón fundamental para que las juventudes se conviertan en profesionistas y líderes del mañana”, concluyó.

Al evento asistieron la secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), Jenny González Arenas; los consejeros docentes Raquel Zapata Fraire y Antonio Vega Reyes; así como integrantes de la comunidad académica, trabajadores y estudiantes.