Zacatecas Presente en el Cities Branding Summit ’25 en Querétaro

El 20 y 21 de agosto se celebró en la ciudad de Querétaro el Primer Coloquio Internacional Cities Branding Summit ’25, un encuentro sin precedentes enfocado en cómo transformar los nombres de ciudades, estados y países en marcas que generan identidad y enaltecen valores culturales y turísticos.

En un ambiente dinámico y lleno de inspiración, se dieron cita ponentes de talla internacional como:

Gustavo Koniszer, Director General de Futurebrand Hispanoamérica

Rafael Valenzuela, CEO de EUZEN

Lleir Daban, Delegado del Gobierno de Cataluña en México

Guido Lara, CEO de LEXIA

Miguel Aguiñiga, Titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de SECTUR

…entre muchos otros expertos en branding y turismo que compartieron experiencias y estrategias de éxito.

Durante el coloquio, Zacatecas estuvo representado por la Directora General de Turismo, Lic. Berenice Villagrana, quien destacó la importancia de sumar a este tipo de espacios de reflexión e innovación para fortalecer la proyección nacional e internacional de Zacatecas como destino cultural y turístico de gran valor.

Asimismo, se reconoció la anfitrionía y liderazgo de Mariana Ortiz, Secretaria de Turismo de Querétaro, y del Presidente Municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, por consolidar a su ciudad como sede de este importante foro.

La Directora de Turismo de Zacatecas subrayó que, bajo la visión del Presidente Municipal Miguel Varela, el municipio de Zacatecas mantiene un firme compromiso con el turismo, impulsando proyectos de innovación, identidad territorial y promoción que buscan posicionar a la ciudad como uno de los principales destinos del país y del mundo.

Con eventos como el Cities Branding Summit ’25, Querétaro se consolida como una ciudad que apuesta por la creatividad, la innovación y la proyección global, al tiempo que Zacatecas refuerza su compromiso de seguir construyendo un futuroturístico competitivo y sostenible.