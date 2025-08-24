En el mes del Adulto Mayor, el DIF Estatal Celebra a Abuelitas y Abuelitos con Actividades Especiales

En un emotivo gesto de homenaje, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal festeja con alegría el Mes del Adulto Mayor con diversas actividades que reconocen el legado de quienes, con su trabajo, amor y sabiduría, han forjado la historia y el presente de Aguascalientes.

Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, expresó que “los adultos mayores son el corazón de Aguascalientes. Cada arruga cuenta una historia, cada paso lento encierra un legado. Ellas y ellos merecen no solo nuestro respeto, sino todo nuestro cariño, protección y reconocimiento”.

Entre las actividades realizadas este mes destacan: una visita al Santuario del Cristo Roto, en San José de Gracia; recorridos en tranvía por los tradicionales barrios de Guadalupe, San Marcos, El Encino y La Estación, y el Programa “Gigantes Viajeros”, en el que 80 adultos mayores disfrutaron de un campamento recreativo en Catemaco, Veracruz.

Además, ya se trabaja en la conformación de la delegación que representará a Aguascalientes en las Olimpiadas de Oro de las Personas Mayores, organizadas por el DIF Nacional, a celebrarse el 28 y 29 de agosto en Zinacantepec, Estado de México, con disciplinas como canto, declamación, baile de salón, ajedrez y dominó.

Finalmente, Jiménez Esquivel subrayó que el DIF Estatal trabaja día a día con amor y dedicación para brindar mejores oportunidades a las y los adultos mayores, mediante programas y servicios enfocados en mejorar su calidad de vida.