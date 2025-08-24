Invitan a Participar en el Festival de Sabores Patrios

Se Celebrará la Riqueza Gastronómica Mexicana

Si te apasiona la cocina tradicional y quieres compartir tus platillos en un evento lleno de sabor, cultura y tradición, esta es tu oportunidad.

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) te invita a postularte como expositora o expositor en el Festival Sabores Patrios que se llevará a cabo el 12 de septiembre en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, donde se celebrará la riqueza gastronómica mexicana con la venta de platillos, dulces y bebidas inspirados en los tres colores patrios.

Los requisitos de participación son: ficha de inscripción (puedes solicitarla de manera presencial en la Dirección General del ICA, en la planta alta del primer patio de la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, o bien, vía correo electrónico en cocinapatrimonialags@gmail.com); adjuntar una fotografía de cada platillo, dulce o bebida propuesta; todos los productos deben incorporar los colores verde, blanco y rojo con ingredientes naturales (en dulcería se permitirá un uso moderado de colorantes artificiales).

Los criterios de selección son: tener relación con la temática del mes patrio; originalidad y presentación; innovación en la cocina tradicional, y capacidad de producción.

Este festival forma parte del Programa “Aguascalientes Sí Saaabe”, una iniciativa dedicada al rescate y promoción de la cocina patrimonial del estado, en esta ocasión enfocada en la cocina de celebraciones.

Para más información, llama al 449 910 20 10, extensión 4077, de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00 horas.