Rada sí le Puede Meter un Susto al David

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

He encabezado la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, promovido amparos colectivos en defensa de pensionados del ISSSTEZAC, manifestado su rechazo a las corridas de toros y criticado el gasto en la Feria Nacional de Zacatecas. No es coincidencia que, tras estas posturas, se me busque intimidar con acusaciones inventadas: Jorge Rada Luévano, abogado.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Domingo 24 de Agosto de 2025.Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

Es el Abogado más Prestigiado

YO CREO que el señor abogado don Jorge Rada Luévano, debe estar agradecido con el señor gobernador, don David Monreal Ávila y el señor procurador don Cristian Paul Camacho Osnaya.

-¿AGRADECIDO CON ese par de ojetes?

-SÍ.

-¿POR QUÉ si lo quieren meter a la cárcel o, cuando menos, amedrentarlo?

-ES QUE no le pueden hacer nada, porque nada malo ha hecho, todo mundo sabe que lo que pretende el señor gobernador es meterle miedo y lo deje de cuestionar y se olvide de los jubilados y pensionados, pues es un tena de muchos millones de pesos que don David se resiste a pagar.

-ES CORRECTO, pero el problema para el David es que con el abogado Rada Luévano pinchó en hueso, pues es un hombre honesto e incorruptible, que no va a traicionar a los jubilados que confi aron en él: yo tengo muy buenas referencias de ese abogado.

-ES CIERTO, madre Teresa, doña Petra tiene razón -Rada es un abogado honesto y valiente, lo ha demostrado en varias ocasiones.

Y HOY domingo se llevó la portada de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, por la entrevista que se publica en interiores:

EL ABOGADO Jorge Rada Luévano -escribe la compañera reportera Nallely de Leon Montellano- emitió una postura pública tras darse a conocer en distintos medios de comunicación que enfrenta un proceso judicial derivado de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

EN SU pronunciamiento, el litigante confrmó que ya compareció ante un Juez de Control y reiteró que las imputaciones en su contra carecen de sustento jurídico.Afirmó que se trata de un procedimiento fabricado, el cual dijo responde a represalias por las acciones legales y sociales que ha impulsado en los últimos meses.

RECORDÓ que ha encabezado la acci ón de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, promovido amparos colectivos en defensa de pensionados del ISSSTEZAC, manifestado su rechazo a las corridas de toros y criticado el gasto en la Feria Nacional de Zacatecas.No es coincidencia que, tras estas posturas, se me busque intimidar con acusaciones inventadas, sostuvo.

RADA LUÉVANO aseguró que su equipo jurídico ya ha señalado las inconsistencias del caso y confía en que la legalidad prevalecerá.Estamos convencidos de que la verdad saldrá a la luz.No me intimidan y seguiré defendiendo a Zacatecas con la misma fi rmeza, declaró.

DE ACUERDO con MarthaBerenice Vázquez González, fi scal especializada en atención de delitos contra las mujeres por razones de genero, confi rmó que el caso del abogado Jorge Rada Luévano continúa en etapa judicial y el pasado jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en la que escuchó las imputaciones por presuntos delitos en razón de género.

LA FISCAL explicó que el proceso sigue su curso y que hasta el momento no existe una vinculación a proceso, por lo que será un tribunal quien determine la responsabilidad legal del imputado.El proceso está en curso y seguimos investigando, señaló.

TRAS LA diligencia, Rada Luévano ofreció declaraciones en las que califi có como preocupante la manera en que la Fiscal ía ha conducido el caso.

AFIRMÓ que la carpeta de investigaci ón en su contra es producto de una persecución derivada de su participación en asuntos polémicos de la agenda pública. Es lamentable la actitud de la Fiscalía.Nada me detendrá para seguir trabajando.Hemos hecho mucho por la sociedad y seguiremos adelante, expresó.

ADEMÁS, recalcó que no es coincidencia que después de estas acciones se me busque intimidar con acusaciones inventadas.Confío en que la legalidad prevalecerá y en que mi defensa demostrará las inconsistencias del caso.

MIENTRAS TANTO, el procedimiento continúa y será en próximas fechas cuando se determine si la causa avanza hacia una vinculación formal.

-PUES yo insisto, a Rada Luévano le van a hacer los mandados.

-COINCIDIMOS, lo están haciendo más famoso: yo le recomendaría a don David que no se meta en las patas de los caballo, y al próximo gobernador de Zacatecas, o gobernadora, según el caso, lo contraten para su Gabinete.

-¿DE PLANO?

-PUES SÍ, se trata de tener a los mejores hombres y mujeres, no recomendados inútiles que no sacan un perro de la milpa, tampoco represores y golpeadores de mujeres como el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, que hasta ordenó meterlas a la cárcel por andarse manifestando pacífi camente.

Y UN fiscal más competente que el francés…

-DON CRISTIAN Paul es muy buen fiscal.

-NAAA…si fuera buena ya hubiera detenido a los asesinos del abogado Raúl Calderón Samaniego: Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y su esposa María de Jesús Solís Gamboa y al defraudador Benjamín Medrano Quezada, que robó al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 60 millones 100 mil pesos, y ejercer acción penal en contra de uno de los hijos del gobernador David Monreal, que encabezó la golpiza al estudiante universitario Jorge Iván Ávila, que días después le provocó la muerte.

-PERO USTED sabe muy bien que ahí el señor fi scal no puede hacer nada: unos son muy amigos del señor gobernador y el otro es hijo del señor gobernador.

-SÍ, PERO la ley es la ley, y debe cumplirse, además, recuerde que el gobernador protestó cumplir y hacer cumplir ka Constituci ón, entonces que no le hagan al pendejo, que se pongan a gobernar como lo manda la consagrada constitución.

-ASÍ DEBERÍA de ser pero..

.-NI MADRES, el David debe de cumplir con la constitución y si no… le voy a echar al abogado Rada Luévano…

-FÍJESE que no estaría mal, el Rada si tiene los cojones bien puestos y es un experto en leyes y sí le puede hacer juicio político al gobernador.

NO ESTARÍA nada mal…

BUENO, luego lo discutimos, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.