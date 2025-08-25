No Habrá Apertura de Plazas en Tecnológicos Este año: Rodrigo

“No hay Presupuesto”

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que en lo que resta de este año no será posible abrir nuevas plazas en los Institutos Tecnológicos de Zacatecas debido a la falta de presupuesto.

Tras los bloqueos real izados por t rabajadores de es tos planteles el pasado martes, el secretario subrayó que, aunque se han instalado mesas de diálogo para escuchar sus demandas, a estas alturas del año resulta inviable reetiquetar o redirigir recursos.

Rodrigo Reyes precisó que tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría General de Gobierno participan en estas reuniones, donde se busca dar salida a las inquietudes de cada campus.

Señaló que ya se han sos tenido encuent ros con representantes del Te cnológi co de Tl a l t enango y de Fresni l lo, “los vamos a escuchar a todos y todas para saber cuáles son las demandas, para saber qué es lo que piden, para saber si es razonable y ver la capacidad financiera del estado”, afirmó.

“Ya una vez que concluyan las mesas con todos los tecnológicos, vamos a ver cómo está la situación y estaremos en mejores condiciones de dar una respuesta más concreta y con mayores datos (sic)”.

Asimismo, explicó que la situación debe atenderse campus por campus, pues la participación en las manifestaciones ha sido distinta dependiendo de cada uno: del de Fresnillo se sumaron cerca de 30 docentes, de Río Grande par t iciparon s iete, de Sombrerete cuatro y de Tlaltenango también fue un número reducido.

Estas diferencias reflejan, dijo, que no todas las demandas se enfocan exclusivamente en el tema de plazas, ya que también existen cuestiones administrativas y académicas que pueden resolverse en menor tiempo.

Rodrigo insistió en que, aunque los ajustes financieros son complejos, se está privilegiando el diálogo abierto con los trabajadores y reconoció que algunas pet iciones sí podrán resolverse a corto plazo, particularmente aquellas que no implican un impacto presupuestal inmediato.