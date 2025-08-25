Aguascalientes, Segundo Lugar Nacional en Exportaciones de la Industria Manufacturera

Con Incremento Anual del 17.6%

Las empresas que participan en el Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) registraron ingresos en junio pasado por 11 mil 764 millones de pesos, equivalente a un incremento anual del 17.6 por ciento.

En ese mismo mes, la actividad manufacturera mostró un crecimiento notable tanto en el valor de producción como en las ventas de productos elaborados, con incrementos anuales del 8.6 y 23.7 por ciento, respectivamente

Aguascalientes se ubicó como la segunda entidad del país con mayor crecimiento anual en los ingresos de las empresas que participan en el Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), al registrar ingresos en junio pasado por 11 mil 764 millones de pesos, equivalente a un incremento anual del 17.6 por ciento.

Así lo informó Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), quien precisó que este indicador mide el desempeño de las empresas dedicadas a transformar materias primas en productos terminados, abarcando una amplia variedad de sectores, como el automotriz, alimentario, textil, electrónico, metalúrgico, farmacéutico y aeroespacial.

Además, destacó que, en ese mismo mes, la actividad manufacturera en Aguascalientes mostró un crecimiento notable tanto en el valor de producción como en las ventas de productos elaborados, con incrementos anuales del 8.6 y 23.7 por ciento, respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aseguró que estas cifras demuestran que la industria manufacturera continúa consolidándose como uno de los motores más importantes para la economía de Aguascalientes, ya que este sector no solo genera empleos, sino que también impulsa la llegada de nuevas inversiones y posiciona al estado como un referente nacional en desarrollo industrial.

“Todos estos resultados reflejan la solidez del sector y su papel estratégico en el desarrollo económico del estado”, concluyó.