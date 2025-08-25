Presa Plutarco Elías Calles Alcanza 22.2 por Ciento de su Capacidad

Más de 79 Millones de Metros Cúbicos de Agua Almacenada

La Presa Calles es el punto de origen del Distrito de Riego 001, sistema que beneficia directamente a productores de Pabellón de Arteaga, Tepezalá, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, siete de las 11 principales presas del estado ya superaron el 100 por ciento de su capacidad.

Gracias a las lluvias recientes, las presas de Aguascalientes presentan niveles muy positivos; destaca especialmente la Presa Plutarco Elías Calles, que alcanzó el 22.2 por ciento de su capacidad. Esto representa más de 79 millones de metros cúbicos de agua almacenada, lo que la convierte en la presa con mayor volumen de captación en el estado, incluso por encima de la suma total de otras presas más pequeñas. Para dimensionar su magnitud, en la Presa Calles cabe hasta 60 veces el volumen total de la Presa Malpaso completamente llena.

Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), subrayó la relevancia de la Presa Calles, ya que es el punto de origen del Distrito de Riego 001. Este sistema beneficia directamente a productores de Pabellón de Arteaga, Tepezalá, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo.

Además, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), seis de las 11 principales presas del estado ya superaron el 100 por ciento de su capacidad y comenzaron a verter agua de manera controlada. Estas presas son: El Jocoqui, El Niágara, Media Luna, La Codorniz, El Cedazo y Malpaso; mientras que Potrerillos y Ordeña Vieja superan el 60 por ciento de su capacidad, en tanto que la Abelardo L. Rodríguez alcanza el 58 por ciento.

Finalmente, el titular de Sedrae destacó que estos niveles de captación son alentadores para el campo, pero hizo un llamado a los productores a mantener el compromiso con el uso responsable del agua. Recordó que el Gobierno estatal cuenta con programas enfocados al aprovechamiento eficiente del recurso, como la entrega de cisternas, la tecnificación del riego y el cambio de cultivos hacia alternativas de menor consumo.