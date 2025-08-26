La Columna del Diablito

Canta Horrible

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Por eso hoy venimos a entregar el Crédito a la Palabra para que las mujeres artesanas de todo el Pueblo Amuzgo, de sus cinco municipios, puedan vivir con bienestar. Lo hacemos de esta manera, sin trámites engorrosos, sin intermediarios, sin condiciones injustas, lo hacemos confiando en ustedes, porque la palabra de una mujer indígena, artesana, vale más que cualquier firma o cualquier contrato”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Chalchihuites, Zac.- Lunes 25 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Le Echó Mucha Crema a sus Tacos

-¿Leyeron que el francés Cristian Paul Camacho Osnaya presume haber roto el récord de osamentas encontradas en este año, en comparación con el anterior?

-Sí -contesta don Roberto-, pero no debería de estar tan orgulloso de ello, pues su trabajo no es encontrar restos de personas sino procurar justicia, luchar contra el crimen y no andar contando cadáveres, en síntesis: velar por la seguridad de la ciudadanía, es su chamba.

“Le debería de dar vergüenza, esas 299 acciones de búsqueda, subrayando que el año anterior fueron menos. O sólo que el gobernador David Monreal lo haya contratado para localizar restos humanos.

-Pues sí, su trabajo no es ese, sino que cumplir y hacer cumplir la ley: los zacatecanos lo que queremos es que los delincuentes sean castigados, no tolerados.

-Es correcto: que el fiscal Camacho busque y atrape a Julio César Chávez Padilla y a su esposa María de Jesús Solís Gamboa, acusados por el entonces fiscal general de Justicia de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco, de haber asesinado de certero balazos al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego de 37 años el 31 de diciembre de 2022.

-¡Dios de mi vida, ya van a cumplirse tres años y los autores de tan horrendo crimen siguen en libertad, ¿dónde quedó la justicia prometida?

-En el inodoro del rancho de Puebla del Palmar, de donde salió ‘El Holgazán’ para hacer campaña a la gubernatura del estado.

-Pues sí, puras promesas de justicia, de lucha contra la corrupción y la impunidad, porque en Zacatecas el buen gobierno es una utopía, el fiscal está más dedicado a descubrir narcofosas, que a velar por la seguridad de los zacatecanos.

-¿Cómo te fue hoy Cristian Paul?

-¡De pelos, señor gobernador, localizamos otra osamenta!

-¡Jajaja… no dudo que así inicien el diálogo ‘El Holgazán’ y ‘El Francés’, es usted un clarividente, don Roberto.

-‘Dime de qué presumes y te diré quién eres’, decía mi abuelito; entonces es lógico de que entre ellos también hablen de esos “éxitos”.

-Pena, es lo que debería causarles tal barbaridad, ¡desgraciados, buenos pa’nada!: en lo que va del sexenio de ‘El Holgazán’, han asesinado a 750 menores de edad en todo el estado.

-‘La Nueva Gobernanza’, salió igual o peor que el desgobierno de ‘El RaTello’.

De Lujo, el Primer Informe del Ulises

“Dicen que no cabía un alfiler, el lleno fue total y asistió gente de todos los estratos sociales al primer informe del diputado federal Ulises Mejía Haro.

-Se nota que estuvo de lujo, comenzando por el recinto: el histórico Teatro Calderón, no cabe duda de que el joven diputado federal, viene con mucha fuerza para la candidatura a gobernador de Zacatecas.

-En Morena no se ve otro con esa fuerza y empuje, a Saúl, que era su competidor nato, le quitaron las alas en Morena y la Presidenta Sheinbaum, además de que la gente no quiere otro Monreal en el gobierno, David nos dio a llenar: en un dos por tres se quitó la careta y mostró su verdadero rostro: el de un farsante.

-Ni me lo recuerde, porque yo, la verdad, creí en él y me defraudó.

-A mí también, además de que no sabe ni quiso aprender a gobernar.

-Ni siquiera aprendió a levantarse temprano.

-Ya lo dijo el propio Ricardo Monreal: ‘David está en la comodidad total’, es un huevonazo, por eso le dicen ‘El Holgazán’; a él lo que le gusta es el rancho.

-Nunca debió de haber salido de ahí, ese es su lugar: el rancho, montarle a las chivitas…

-Y que haga un segundo piso en su rancho, no en el bulevar de Zacatecas, jajaja…

-Yo insisto: ¿dónde están los 3,650 millones de pesos que se iban a invertir en el susodicho segundo piso del bulevar?

-Pues por lo pronto se esfumaron como 500 millones que le adelantó ‘El Holgazán’ a la constructora y que no ha devuelto.

-Y como dijo don Teofilito: ‘ni devolverá’, ya se los ‘monrealaron…’

-¡Obviamente!’

-Bueno, ¿y qué con la Presa Malpillas, se hace o no esa obra?

-A como están las cosas, esa obra tampoco se va a hacer, al David no se le da el diálogo, no sabe negociar, no acuerda nada con nadie, yo no sé cómo se hizo político.

-Lo hizo don Ricardo, él lo metió con ‘calzador’ a la política, es su hacedor, es el Dr. Frankenstein.

-Pues ahí la cajeteó, a lo mejor el Saúl hubiera hecho mejor papel, al menos él sí se levanta temprano.

-Pero que no cante, pues berrea bien gacho, ¿no lo han oído?

-Sí, lo hace horrible.

-¡Santo Dios, es tardísimo!

Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.