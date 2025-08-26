Inicia Jornada de Cortes de Cabello Gratuitos Para el Regreso a Clases en la Capital

Con la visión de apoyar a las familias de la capital y aligerar los gastos del regreso a clases, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del DIF municipal, puso en marcha una jornada de cortes de cabello gratuitos para niñas y niños. La iniciativa, impulsada por la presidenta honorífica, Karla Estrada y la directora Mitzia Peláez, busca que los estudiantes regresen a sus actividades escolares luciendo su mejor versión.

La jornada arrancó este lunes en las instalaciones del DIF municipal, gracias a la valiosa colaboración con el Instituto Profesional Sandy’s. Durante toda la semana, sus profesionales estarán brindando estos servicios sin costo alguno.

La presidenta Karla Estrada destacó la importancia de esta acción: “Con estas acciones, ahora sí los niños pueden regresar a sus actividades escolares, más guapos que nunca”.

Este programa, que se realiza bajo la visión del alcalde Miguel Varela, se dará por las tardes de 04:00 a 07:00 pm en las instalaciones del DIF, así como en los Centros Sociales de las colonias CTM y Alma Obrera.

La jornada de cortes de cabello es un apoyo directo a la economía familiar y una forma de asegurar que los estudiantes inicien el ciclo escolar de la mejor manera posible. Es una muestra del compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas de ofrecer servicios de calidad a quienes más lo necesitan.