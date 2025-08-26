Saúl le Pide a David Evaluar a su Gabinete

“Hay Quienes no han Dado Buenos Resultados”

Por Miguel Alvarado Valle

Durante su conferencia de prensa semanal, el senador Saúl Monreal Ávila abordó la situación de la administración estatal y consideró que, a propósito del Cuarto Informe de Gobierno de su hermano, el gobernador David Monreal Ávila, este es un momento oportuno para evaluar a los funcionarios de su gabinete.

Enfatizó que después de cuatro años de gestión, es evidente que en algunas áreas no se han alcanzado los resultados esperados, por lo que se debería analizar la permanencia de ciertos servidores públicos.

El legislador señaló que, de no realizarse cambios, los problemas en distintos rubros podrían continuar sin avances significativos.

A su juicio, el mandatario estatal tiene la posibilidad de valorar quiénes han cumplido con su responsabilidad y quiénes han quedado a deber, ya que “la sociedad de Zacatecas está bien informada y sabe perfectamente qué servidores públicos han dado resultados y cuáles no”.

Monreal Ávila aclaró que sus observaciones no parten de un ánimo de confrontación, sino de la preocupación compartida con la ciudadanía respecto al rumbo de Zacatecas.

“Nuestra postura la hacemos de buena fe, derivado de lo que la propia gente nos comenta; deseo que el mandatario estatal tenga la sensibilidad para entender que lo que decimos es para que mejore el estado de cosas”, comentó.

En otro punto, el senador se refirió a la reunión que sostuvo con su estructura política el pasado domingo, en la cual pidió a sus simpatizantes mantenerse atentos y no dejarse confundir por encuestas que presentan escenarios poco realistas.

Asimismo, criticó los informes de algunos actores políticos que, según dijo, suelen exagerar sus logros, lo que contribuye a la desconfianza ciudadana hacia la clase política, aunque no mencionó nombres.

El fresnillense advirtió que este tipo de prácticas, tanto las encuestas manipuladas como los informes inflados, son factores que minan la credibilidad de los políticos frente a la sociedad.

Por ello, resaltó la importancia de actuar con autocrítica, responsabilidad y cercanía con la población, más allá de las estrategias propagandísticas.

Finalmente, Saúl Monreal anunció que el próximo 21 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en un lugar por definir, presentará su Primer Informe como senador de la República.