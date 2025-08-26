Tere Jiménez Impulsa Espacios Gratuitos de Recreación y Cuidado Para Adultos Mayores

18 Estancias de Día y Comedores Para Adultos Mayores

En estos espacios se ofrecen actividades recreativas, rehabilitación, atención médica, orientación psicológica, activación física, clases de cocina y tejido, alimentación, entre otros servicios.

Operan de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las inscripciones están abiertas todo el año; para más información, comunicarse al teléfono 449 910 26 49.

Para la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, brindar una mejor calidad de vida a las y los abuelitos es una prioridad; prueba de ello es que en su administración se han creado 18 Estancias de Día y Comedores para Adultos Mayores, que atienden de forma gratuita a 935 beneficiarios diariamente.

En estos espacios se ofrecen actividades recreativas, rehabilitación, atención médica, orientación psicológica y activación física, así como clases de yoga, zumba, cocina y tejido, entre otras.

Además, algunas estancias cuentan con comedor, donde se proporcionan alimentos nutritivos y de calidad.

La directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), Ma. de Jesús Ramírez Castro, detalló que estos lugares están distribuidos en diferentes colonias de la capital y en algunos municipios del interior. Las ubicaciones se pueden consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1hDM4DYA3N-HJi5AvEJ56cr_i-S6Aqe5Z/view.

“Para nosotros es importante llevar estas actividades a todo el estado para ayudar a las personas adultas mayores a mantenerse activas y saludables, fortaleciendo su calidad de vida física, emocional y social”, destacó.

Mencionó que las estancias operan de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las personas interesadas en inscribirse sólo necesitan presentar la Tarjeta Soluciones, en caso de no contar con ella pueden tramitarla en la misma estancia, presentando una copia de su identificación oficial (INE).

Para más información, comunicarse al teléfono 449 910 26 49, o visitar https://www.facebook.com/IAPAM.ags/.