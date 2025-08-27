Mi Jardín de Flores

Siguen Desapareciendo Zacatecanos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ya no aguantamos, ya son ocho días que no podemos dormir y ya sin ganas de comer. El trabajo está detenido. Yo soy agricultor y el me ayuda en la agricultura, y aparte otros cincuenta trabajadores. El trabajo es el sustento para mi familia y también para mis trabajadores; son niños, mujeres y jóvenes que van a la escuela y de ahí́ se mueve todo. Si no regresa José Rodolfo, se va a parar todo porque sin él no podemos trabajar”: Rodolfo Cárdenas, padre del desaparecido.

Chalchihuites, Zac.- Martes 26 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Encuentran a José Rodolfo… Asesinado

“Me acabo de enterar -dice don Roberto sumamente molesto- mi amigo el comandante me informa que hace unas horas de San Luis Potosí recibieron la información de que José Rodolfo Cárdenas Olvera, apareció muerto.

-¿Cómo así?

-Hallaron su cuerpo con huellas de tortura en la comunidad ‘Los Hernández’, del municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí.

“¿Ya vieron que ahora los narcos después de matar gente van y tiran sus cuerpos en los estados vecinos?

-¿Por qué lo harán así?

-Para complicar la investigación en busca de impunidad.

-Están pen… tontos, están agravando más sus delitos, porque involucran a otro estado y uno lo acusa de secuestro y el otro de asesinato.

-Así debería de ser, pero ellos creen que las investigaciones se les complicarán más a la policía, por eso lo hacen.

-¡Criminales!, ¡ojalá y pronto paguen por sus asesinatos, es mucha la sangre de nuestros jóvenes derramada!

-Descanse en paz el joven de 22 años.

-Dios lo tenga en su Santa Gloria.

-Ya es hora que David se ponga las pilas, él prometió regresarnos la paz, y si no puede que renuncie al cargo de gobernador.

-No, puede, los cargos de elección popular son irrenunciables…

-Pues que pida licencia, y que su lugar sea ocupado por otro de Morena que sí pueda con el paquete.

-¡Naaa..!, no se va, ahí está el varo, el billete grande, este año de 2025, el David va a ejercer, al menos, un presupuesto de 40,122,468,266.00: cuarenta mil ciento 122 millones 468 mil 266 pesos.

-¿Tanto así? Es un mundo de dinero, ningún otro gobernador había recibido tal millonada.

-Sí, es un mundo de dinero, pero no es de él, es dinero del pueblo, a esa bolsa van a parar nuestros impuestos, impuestos que pagamos todos y por todo, como el aire que respiramos.

-No exagere.

-No exagero, respiro, vivo, vivo, pago por vivir y hasta por morir; el gobierno cobra por todo: vas a pagar, te cobran impuesto, vas a vender, pagas otro más, compras zapatos, pagas impuesto; compras una camisa, pagas impuesto; vas al cine, pagas impuesto ¿no hasta por cagar te cobran el drenaje en el recibo del agua?

-Yo estoy de acuerdo en esos cobros.

-¿De veras?

-Sí, en lo que no estoy de acuerdo, es en la deshonestidad: hemos visto cómo llegan al poder con una mano adelante y otra atrás y cuando salen lo hacen bien cuajados: no conozco a un exgobernador pobre.

-Cierto, ahí están los Monreal podridos en billetes, la propia Layda Sansores los balconeó en un gráfico que ya hemos publicado en este espacio: Tienen, al menos, 48 propiedades y 1,801 hectáreas de tierras laborables.

-¿Será verdad?

-Todo está comprobado, si no fuera cierto, ‘El Monris’ ya hubiera pegado de gritos, sólo la ‘Marichuy’ -esposa de ‘El Monris- tiene nueve propiedades a su nombre, ¿de dónde si la mujer no trabaja, ni ha recibido herencia alguna?

-Los monreales tienen un mundo de tierra: al menos 1,801 hectáreas; caminando, no las recorren en un día.

Ya Escuchan Pasos en la Azotea…

-No cabe duda de que los hermanos Monreal están preocupados por la enorme popularidad que tiene entre los zacatecanos, el joven diputado federal, Ulises Mejía Haro.

-Coincido con usted, madre Teresa -contesta doña Petra-; le ven patas para gallo, rumbo a la gubernatura.

-Cierto -tercia don Roberto- no por nada David les leyó la cartilla a los miembros de su gabinete, prohibiéndoles acudir a su informe en el Teatro Calderón, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas. No obstante, llenó el recinto, según se ve en las fotografías.

“La gente lo tiene en buen concepto, fue presidente municipal de Zacatecas e hizo buen gobierno, así es que si apostaron al fracaso, les salió el tiro por la culata porque el recinto se llenó; ya me imagino los nervios que provocó a los Monreal, pues ellos siguen apostando que continuarán gobernando Zacatecas por muchos años más: todos.

-Están ensoberbecidos, no han reaccionado a pesar de sus aplastantes derrotas en Fresnillo, cuna de los Monreal, Jerez, Río Grande, Zacatecas; aquí mismo en Chalchihuites y otros municipios más.

-Pues el David ‘nomás’ perdió 38 de los 58 municipios, lo que viene siendo una derrota inimaginable, pero fue ‘gracias’ al mal gobierno que está haciendo junto con el ‘Mugrera’ del Gustavito que tanto mal le ha hecho…

-Y lo que falta, si ‘El Holgazán’ sigue mal gobernando y el PRIAN vuelve a unirse y se jala a Movimiento Ciudadano…

-Ya ni me diga nada, me saca más coraje.

Me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.