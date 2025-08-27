Conmemora Ayuntamiento de Zacatecas Semana de las Personas Adultas Mayores con Actividades Especiales

En el marco de la conmemoración de la Semana de las Personas Adultas Mayores, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha impulsado una serie de actividades dedicadas a los adultos mayores de la capital, una iniciativa que refleja la visión del alcalde, Miguel Varela.

Más de 60 adultos mayores participaron en las actividades que buscan reconocer y retribuir a quienes han contribuido significativamente a la sociedad. Entre las acciones destacadas se encuentran una plática de asesoría jurídica y una sesión de activación física, ambas diseñadas para atender las necesidades e intereses de este sector de la población.

El evento, que se llevó a cabo en la Casa Municipal de Cultura, contó con la participación de la directora Mitzia Peláez y del licenciado Rafael Candelas, un notario especializado, quien impartió una plática sobre asesoría jurídica a las usuarias de las casas de Día del DIF municipal.

Los asistentes mostraron gran interés y participaron activamente, planteando dudas y comentarios sobre sus derechos legales y el proceso para la elaboración de un testamento conforme a la ley. Esta charla fue muy bien recibida y agradecida por los adultos mayores.

De igual manera, recibieron una sesión de activación física especializada, impartida por el licenciado en nutrición Elio Antonio Valdivia. Esta actividad complementó la jornada, promoviendo el bienestar físico y la salud de los participantes.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas, bajo el liderazgo del presidente municipal Miguel Varela, reafirma su compromiso de brindar atención y apoyo a los adultos mayores, celebrando su valiosa aportación a la comunidad en estas fechas especiales.