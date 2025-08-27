Vinculan a Proceso a Jorge Rada Luévano

Lo Acusan de un “Delito Cometido en 2018”

* El Abogado Reitera que es una Persecución Política por Defender Derechos de Jubilados

Por Nallely de León Montellano

En una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas, este martes la jueza de control y enjuiciamiento Verónica Basurto Pérez resolvió vincular a proceso al abogado Jorge “N” por el delito de violación a la intimidad sexual agravada. La autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para que el caso avance a la etapa de juicio oral.

De acuerdo con la resolución, la vinculación está relacionada con actos reiterativos contra su expareja, ocurridos en 2018, lo que permitió establecer elementos relevantes para sustentar la determinación.

Tras conocer la decisión, el imputado afirmó que se trata de una persecución política y que la carpeta de investigación habría sido “fabricada por intereses externos”. En un pronunciamiento posterior, aseguró tener la conciencia tranquila y sostuvo que continuará con su defensa jurídica “y con la lucha por la verdad y la justicia en Zacatecas”.

Su defensa legal señaló que el auto de vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino únicamente la apertura de una investigación complementaria que tendrá una duración de tres meses. El abogado defensor cuestionó la rapidez con la que se recabaron varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía, como dictámenes psicológicos y registros telefónicos, obtenidos apenas uno o dos días antes de la audiencia inicial.

Además, la defensa vinculó la celeridad del proceso con presuntas motivaciones políticas, al señalar que la notificación de la denuncia contra Jorge “N” coincidió con la fecha en que promovió un amparo en favor de jubiladas y jubilados del ISSSTEZAC. Por ello, adelantaron que podrían recurrir a la apelación o incluso a un juicio de amparo para revertir la resolución.

En contraste, la fiscal especializada en género, Berenice Vázquez, precisó que el proceso se basa en hechos de carácter estrictamente personal entre la víctima y el imputado, ajenos a cualquier interés político. Recalcó además que se dictó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, por lo que Jorge “N” enfrentará esta etapa en libertad, sujeto a las restricciones impuestas por el tribunal.

El caso continuará en investigación complementaria, donde la Fiscalía y la defensa deberán aportar pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y determinar, en un eventual juicio oral, la responsabilidad penal del acusado.