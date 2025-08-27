A Través de 85 Centros de Salud en Aguascalientes, la Población Tiene Acceso a Servicios Médicos Gratuitos

38 en Zonas Urbanas y 47 en Zonas Rurales

La ubicación de cada uno puede consultarse en https://www.issea.gob.mx/centros.aspx.

Para más información sobre los servicios disponibles, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 449 910 79 00.

En Aguascalientes, a través de 85 Centros de Salud, la ciudadanía puede acceder a servicios médicos gratuitos como consulta general, atención materno-infantil y planificación familiar, control de enfermedades crónicas, vacunación, salud mental, nutrición, servicios dentales, salud reproductiva, programas de medicina preventiva, estudios de laboratorio y ultrasonido.

Además se brinda control prenatal, tamizaje para detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino, vasectomías sin bisturí, orientación a niñas, niños y adolescentes, asesoría psicológica y apoyo integral a la salud infantil, entre otros servicios esenciales.

Los Centros de Salud se encuentran estratégicamente distribuidos a lo largo del estado con la finalidad de acercar los servicios aun a las comunidades más alejadas, 38 de estos centros se encuentran en zonas urbanas, el resto, es decir 47, en zonas rurales.

