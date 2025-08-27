Con Inversión Histórica de 500 Millones de Pesos, se Fortalece la Infraestructura Educativa en el Estado

Crece la Cobertura en Educación Básica, Media y Superior

Este año, se crearon nuevas escuelas de todos los niveles educativos, lo que incrementó la cobertura en educación básica, media y superior.

Con una inversión histórica de más de 500 millones de pesos, tan solo en el último año de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, se fortaleció en Aguascalientes la infraestructura educativa con la creación de nuevas escuelas de todos los niveles, lo que incrementó notablemente la cobertura en educación básica, media y superior.

Con la apertura de nuevos planteles, desde preescolar hasta universidad, más niñas, niños y jóvenes de todo el estado tendrán la posibilidad de estudiar y, con ello, acceder a más y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la educación es la llave que abre las puertas hacia un mejor futuro.

Con la visión de la gobernadora Tere Jiménez, de acercar la educación hasta los rincones más alejados del estado, la mayoría de los planteles de reciente creación se construyeron en los municipios del interior y en la zona oriente de la capital, a fin de que las y los estudiantes no tengan que desplazarse grandes distancias para ir a la escuela.

Prueba de ello es que, en el municipio de Calvillo, dos nuevas primarias abrirán sus puertas en los fraccionamientos El Mirador y Unión Antorchista, para recibir a sus primeros alumnos en el ciclo escolar que está por iniciar.

En la ciudad capital, se fortaleció la zona suroriente con un nuevo preescolar y una primaria en el fraccionamiento Lomas de San Jorge; mientras que en Villas de las Norias, en la zona oriente, las familias cuentan con un nuevo preescolar y una secundaria.

Además, en el fraccionamiento Real del Sol se abrirá una nueva primaria y se inició la construcción del plantel que albergará a la Telesecundaria 185 Tres Centurias en Cumbres III.

Asimismo, en Rincón de Romos, se abrió un nuevo bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para ampliar las oportunidades en el norte del estado; en tanto que en Villa Juárez, Asientos, arrancará un nuevo plantel del Conalep que ofrecerá formación profesional técnica; también se construye un telebachillerato en la comunidad La Gloria en ese mismo municipio.

De igual forma, se fortaleció con nuevas aulas a los planteles del Cecytea que se localizan en los fraccionamientos Mirador de las Culturas, Villa Montaña, Guadalupe Peralta y Ferronales, en la capital; así como en los municipios de San Francisco de los Romo y San José de Gracia; mientras que en el de El Llano se creó un nuevo comedor.

Este ciclo escolar también marca el inicio de la Universidad Intercultural para la Igualdad (Uniti), uno de los proyectos estratégicos de la actual administración estatal, y que se distingue por ofrecer becas al 100 por ciento, así como guardería infantil y estancia para adultos mayores, entre otros servicios.

También se construye el nuevo complejo de Medicina en la Universidad Tecnológica de Calvillo, que contará con tres edificios hospital-escuela, laboratorios especializados, aulas didácticas y áreas de estudio, en beneficio de los 120 futuros médicos que cursan su carrera en esa institución de educación superior.

De igual forma, se creó el VR Center en la Universidad Tecnológica El Retoño, que es un complejo interactivo de realidad virtual donde estudiantes y empresas pueden desarrollar proyectos de innovación tecnológica, además de nuevos salones, auditorio y laboratorio de cómputo, entre otras cosas.

Además, con la creación de un nuevo laboratorio nacional de semiconductores y electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, las y los jóvenes se preparan para la industria tecnológica internacional y liderar el desarrollo de autos eléctricos, con mejores empleos y salarios.

Con estas obras cada vez más niños, niñas y jóvenes tienen acceso a mejores oportunidades.