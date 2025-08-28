Mi Jardín de Flores

Todo el Poder del Estado Contra Rada Luévano

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”: Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Chalchihuites, Zac.- Miércoles 27 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

¿No le Dará Vergüenza al Señor Gobernador?

El vestíbulo del Congreso del Estado se convirtió en un museo en donde se exhibieron pertenencias y fotografías de personas desaparecidas: ‘Memorias del pasado en el presente’, se llamó la presentación de objetos: osos de peluche, imágenes, recuerdos de sus seres queridos a los que siguen buscando y no encuentran.

-Ay, madre Teresa, ya me hizo llorar…

-Son cosas muy triste y kafkianas, difíciles de creer, pero reales: ¿cómo es que desaparecen y jamás se vuelve a saber de ellos o aparecen muertos y el gobierno actúa como si nada ocurriera y presumiendo más policías y más patrullas?

-Que el gobierno combata el problema de raíz: alimentación, salud, educación, trabajo, un techo… y con esto no hay inseguridad que valga. Que gobiernen con humanismo, que cumplan sus promesas de campaña y que los incumplimientos se persigan de oficio, ya estuvo suave de que campaña tras campaña nos defrauden, eso es un delito, que no mamen, ya basta de engaños.

-Cálmese, doña Petra, no sea que le cancelen su permiso y la echen del mercado municipal.

-No digo más que la verdad y así como pusimos al David con nuestro voto, también podemos sacarlo de palacio sí el pueblo se lo propone.

Y lo dice el Artículo 39 de nuestra Constitución:

“Así como sacamos del poder al PRI y luego al PRD, también podemos sacar a Morena”.

-¡Doña Petra!

-Es que da coraje, madre Teresa, que tiro por viaje nos vean la cara de what, no se vale, ‘El RaTello’ dejó las arcas vacías y, si no ha sido por mi ‘cabecita de algodón’ que solucionó el problema, ‘El Holgazán’ hubiera soltado el arpa, pues en las arcas no había ni siquiera para pagarle su quincena al huevón.

-¡Uyyy… los maestros lo hubieran linchado, don Alejandro no dejó ni el aroma!.

-Mi ‘cabecita de algodón’ salvó las finanzas, pero el que se colgó las medallas fue el David.

-Todos sabemos que fue López Obrador el que salvó de la quiebra a Zacatecas, David nomás extendió la mano.

Se la Hicieron de Jamón al Abogado Jorge Rada Luévano

-Está visto y fue previamente anunciado: todo el poder del estado contra el abogado Jorge Rada Luévano, por andar defendiendo los derechos de los jubilados ante el supremo gobierno: mi tío Gonzalo dice que ni Chabelo Rodríguez Elías, que fue un gobernador de los llamados duros, se hubiera atrevido a tanto: ‘fabricarle’ un delito a un connotado abogado, ‘por litigar a favor de los jubilados y en contra del supremo gobierno’.

-Coincido con usted, don Roberto, el exgobernador de Zacatecas era un hombre duro, pero no ojete; tenía cierto pudor y era un hombre derecho y de palabra, por eso todavía se le recuerda con cariño.

-Una rayita más al tigre que es David, pero ese cuento chino que le fabricaron al abogado Rada, data de 2018, entonces ya prescribió.

-No, los delitos sexuales no prescriben.

-¿Lo acusan de violación?

-No, de subir unas fotografías intimas a internet, de una novia que tuvo.

-Eso es una jalada: David le agarró las nalgas a una maestra y no hubo demanda penal alguna… ¡por favor!

-Este es un caso de barandilla, yo creí que su bronca era como la de Donald Trump… con niñas de 12 años.

-Además de inventado, según dice el propio abogado Rada.

-Y muy añejo, data de hace siete años.

-Esto habla muy mal de don David.

-Otra raya más al tigre.

-¡Ahhh… pero sus amigos asesinos y rateros andan en completa libertad!

-Huidos, dicen que no los hallan.

-Zacatecas está al revés con esta ‘Nueva Gobernanza’.

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.