Impulsa Miguel Varela Operativo Emergente Para Atender Afectaciones por Lluvias

Atención Inmediata en el Centro Histórico y Calzada Solidaridad

*⁠Trabajos de Limpieza en Crucero Ramón López Velarde y Carretera a la Bufa

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, implementó un operativo de emergencia durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles para atender las afectaciones provocadas por las intensas lluvias. Las acciones coordinadas entre la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos, y la Dirección de Protección Civil Municipal, permitieron mitigar rápidamente los estragos.

Uno de los principales problemas reportados fue la interrupción del servicio eléctrico en algunas calles del Centro Histórico. Ante esta situación, el área de Alumbrado Público del Ayuntamiento trabajó en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer la iluminación. En menos de una hora, se logró solucionar la falla y devolver la normalidad a la zona.

Se realizaron también trabajos de limpieza en crucero Ramón López Velarde y carretera a la Bufa. Impulsaron además trabajos de limpieza de escombros y piedras arrastradas por la lluvia en calzada Héroes de Chapultepec a la altura de la col. Luis Donaldo Colosio

Paralelamente, las fuertes precipitaciones causaron el desgajamiento de un cerro y el arrastre de tierra sobre la Calzada Solidaridad, lo que impedía la circulación vehicular. Personal de Protección Civil Municipal se movilizó de inmediato para iniciar las labores de retiro de piedras.

Para agilizar los trabajos, se sumó el área de Calidad de Vida y Servicios Públicos, que aportó una retroexcavadora. Este equipo pesado fue clave para acelerar la remoción de escombros y tierra, logrando despejar la vía en un tiempo récord y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Cabe resaltar que se atenderá de manera urgente el bache generado en camino a la Bufa de la col. La Peñuela

El presidente municipal, Miguel Varela, reconoció el arduo trabajo del personal de las distintas dependencias, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional para responder de manera eficiente a las emergencias.

De esta manera, el Ayuntamiento de Zac, busca garantizar que ante cualquier contingencia se tenga pronta respuesta por parte de las diferentes áreas que conforman su administración, acciones cruciales en la construcción de un Zacatecas más seguro para todas las familias y sobre todo un Zacatecas más limpio que nunca.