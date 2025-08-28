“La UAZ no Tolerará Actos de Violencia de Genero”

Ya se Trabaja en Ese Tema: Rector Flores

Por Nallely de León Montellano

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Juan Armando Flores de la Torre, afirmó que la institución no tolerará actos de violencia de género, en particular los relacionados con violencia digital y acoso laboral, que recientemente han sido denunciados al interior de la máxima casa de estudios.

El rector explicó que gran parte de las denuncias están vinculadas con violencia digital bajo el anonimato, situación que, incluso, ha derivado en amenazas personales. En este sentido, señaló que la coordinación de normatividad y la defensoría universitaria ya trabajan en diversos casos, aunque en los que corresponda será la Fiscalía la encargada de investigar y determinar responsabilidades. Una vez que existan resoluciones, dijo, se remitirán al Abogado General para proceder conforme a la normatividad institucional.

Flores de la Torre aseguró que “no me temblará la mano” para aplicar la ley interna de la UAZ en contra de cualquier universitario que incurra en actos de violencia, reiterando que la prioridad de su administración es garantizar un ambiente de paz, diálogo y armonía en las aulas.

Respecto a las denuncias por acoso laboral y limitación de horas de clase en la Unidad Académica de Agronomía, donde actualmente se mantiene un paro, el rector indicó que ya se instalaron mesas de diálogo y que la única vía de solución será aplicar estrictamente la normatividad y el contrato colectivo de trabajo. Rechazó la existencia de favoritismos y aclaró que las asignaciones de materias se realizan conforme a perfiles y evaluaciones.

En relación con las críticas sobre presunta injerencia de figuras históricas en las decisiones de la universidad, Flores de la Torre respondió que las recomendaciones pueden ser escuchadas, pero que las rutas institucionales se definen exclusivamente en los órganos de gobierno y autoridades universitarias.

Finalmente, destacó que el proceso de entrega-recepción avanza con entusiasmo en las 32 unidades académicas y siete coordinaciones de área que ya renovaron directores, y consideró que la universidad atraviesa una etapa de “gran oportunidad para renovar la visión institucional y responder con garantías a la sociedad zacatecana”.