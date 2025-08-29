Mi Jardín de Flores

Los Monreal, sin Morena, no Valen ni un Peso

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ustedes tengan la certeza de que el esfuerzo que está haciendo este gobierno, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que es verdaderamente extraordinario, se va a perder o no va a tener los resultados si no ganamos cada una de esas calles”: Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República

Chalchihuites, Zac.- Jueves 28 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Jorge Miranda, Reconoce el Fracaso de David Monreal

Don Jorge Miranda Castro, expresidente municipal de Zacatecas y actual secretario de Economía del estado, da a conocer en nuestro Diario Página el tremendo fracaso en empleo del gobierno de David Monreal Ávila:

“El 60 por ciento de los empleos en Zacatecas, es informal”, lo que quiere decir que ese 60 por ciento carece de seguridad laboral, pues no cuenta con ninguna prestación, ni siquiera la elemental.

Aguinaldo.

Vacaciones.

Prima Vacacional.

Reparto de Utilidades.

Día de descanso.

Seguro Social.

Infonavit.

Licencias de maternidad y paternidad, entre otras.

-Pues están como nosotros.

-Pero usted está riquilla, doña Petra, tiene su puesto, una tienda de abarrotes y su esposo trabaja en la mina.

“Jolines la madre Teresa y yo, que no contamos con un changarro”.

-Ya le dije que se ponga a vender tacos, eso deja buen dinero.

-No la chin… doña Petra, yo soy contratista.

-Sí, pero por andar criticando al gobierno ya no le dan chamba.

-Ni falta hace, no hay como trabajar para la iniciativa privada, así sean parches.

-Pues ahora con las lluvias está haciendo su agosto, ¿cuántos techos lleva impermeabilizados?

-Pues casi todos, hay muchas goteras por todo Chalchihuites, ha llovido mucho este año.

-Bendito sea mi Padre Dios, el campo está verde y las cosechas ya la libraron, vamos a tener buen y abundante frijol y maíz.

-Ya hasta me dieron ganas de echarme otro mezcalito.

-No, si pretextos no le faltan.

¿Qué Pasaría con don Jorge Rada?

-Bueno, y el licenciado don Jorge Rada, ¿qué pasó con él?

-Pues no se sabe nada.

-¿Creen que logre suspender la Feria de Zacatecas?

-Naaa… fue un exabrupto del abogado.

-Exabrupto que causó ñáñaras en el asterisco del David, por eso ‘El Holgazán’ se paró de pestañas y lo quiso meter a la cárcel.

-¿Lo quiso? ¡Lo quiere meter, sueña con meterlo en cárcel, ‘El Holgazán’ es muy represivo, está ebrio de poder, cuando deje la gubernatura mucha gente se la va a cobrar, se portó muy ojete con todos los que apoyaron su candidatura, pues nomás llegó a la ‘casa de los perros’, y hasta el habla les retiró, pregúntenle al Cuauhtémoc Calderón…

“Pero a quien le está haciendo la vida de cuadritos es al Ulises”.

-¿Por qué, si es el joven Ulises es un hombre que no se mete con nadie, es serio y no anda de grillo?

-No lo quieren los Monreales, lo detestan, ¿no hasta don David le prohibió a su gabinete acudir a su primer informe, en el teatro Calderón?

-Pues sí, pero van a ver que los Monreales se la van a pellizcar: el Saúl no podrá ser candidato a gobernador en 2027, y el Ulises en Morena es el precandidato más fuerte y me acaban de ratificar una cosa…

-¿Qué cosa?

-El Ulises es muy bien visto por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

-¿Será?

-Sí, se nota que le tiene buena Ley; además de que ya lo ha dicho muchas veces, los hermanos y familiares de los gobernadores, no pueden ser candidatos porque ella quiere acabar con el nepotismo en Morena, así es que el “Cachorro” se la va a pellizcar.

-Pues el Saúl es muy avaricioso, y ha dicho que se va a lanzar por la libre.

-Pues yo lo reto a que se vaya por otro partido, los Monreales valen por Morena, sin Morena no valen ni un peso.

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.