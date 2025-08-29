Atiende el Ayuntamiento Hasta 10 Solicitudes Diarias de Bacheo y Mantenimiento en la Capital

“Sólo en el Centro Histórico”

Por Miguel Alvarado Valle

La Gerencia del Centro Histórico de Zacatecas, encabezada por José Luis Mejía Serrano, informó que diariamente reciben entre siete y diez solicitudes de atención ciudadana relacionadas principalmente con bacheo, reposición de losetas, limpieza y rehabilitación de espacios públicos.

Estas peticiones, aseguró, son atendidas en menos de 24 horas, con el objetivo de dar respuestas inmediatas a las necesidades de los habitantes de la capital.

Mejía Serrano explicó que la dinámica consiste en recibir el reporte, asignar personal y, al día siguiente, dar solución al desperfecto, “Lo que buscamos es que la ciudadanía tenga una respuesta rápida y que los trabajos se realicen con materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad”, subrayó.

Actualmente, los trabajos de la gerencia abarcan no solo el primer cuadro de la ciudad, sino también 12 colonias aledañas al Centro Histórico, tales como la Bancomer, Díaz Ordaz, la segunda del Tanquecito, el rebote de Barbosa, entre otras.

En estas zonas, las cuadrillas municipales realizan bacheo con loseta, poda de árboles, jardinería, desmonte de áreas y desazolve de alcantarillas, sobre todo en esta temporada de lluvias.

El funcionario también señaló que, además de atender las solicitudes vecinales, la Gerencia del Centro Histórico lleva a cabo labores de mantenimiento programado.

Entre estas destacan el alumbrado escénico en edificios emblemáticos, el pintado de guarniciones, encalamiento de árboles y el mantenimiento de vialidades importantes como la Avenida García Salinas y el boulevard Adolfo López Mateos.

Indicó que estas acciones forman parte de la instrucción del presidente municipal Miguel Varela de mantener un programa permanente de cuidado urbano hasta el último día de la administración.

Sin embargo, Mejía Serrano reconoció que uno de los mayores obstáculos para avanzar con rapidez en el mantenimiento es la intervención inconclusa de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz).

Explicó que la dependencia deja abiertos registros y trabajos sin reponer adecuadamente las losetas, lo que genera más quejas vecinales y obliga al Ayuntamiento a intervenir nuevamente.

Finalmente, recordó que la ciudadanía puede realizar reportes de manera directa al número 92 3 94 21, extensión 1601, en la oficina de Servicios Públicos, a cargo de la licenciada Guadalupe.