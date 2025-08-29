Ayuntamiento de Zacatecas Entrega el Premio Municipal de la Juventud

Reconoce a las y los Jóvenes Como Presente y Futuro de un Zacatecas Más Limpio que Nunca

Después de cinco años de no realizarse, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano, retomó la entrega del Premio Municipal de la Juventud, con el propósito de reconocer y alentar a quienes, con su talento y compromiso, construyen un mejor presente y futuro para la capital.

Durante su mensaje, Nancy Espinoza Medina, titular de la dependencia, destacó la importancia de las juventudes en la vida pública del municipio y subrayó que reconocer su talento, dedicación y compromiso es celebrar la esperanza que representan para Zacatecas.

“Esta edición de premios tiene un significado especial, ya que después de cinco años de ausencia hoy retomamos estos importantes reconocimientos. El regreso de estos premios simboliza el compromiso de esta administración con nuestras y nuestros jóvenes”, señaló Espinoza Medina.

En esta premiación se galardonó a Karen Aguiñaga en la categoría innovación e ingenio emprendedor, Napoleón Martínez en la categoría mérito académico, Luisa Salas en la categoría compromiso social. Mientras tanto la categoría de protección al medio ambiente fue premiado Bruno Hernández y en la categoría de mérito deportivo fue reconocido Óscar Mazatán González, por mencionar algunas de las categorías y sus ganadores.

En representación de las juventudes, Raúl Calcanat Gutiérrez, director del Departamento de Atención a la Juventud, agradeció la participación de escuelas y universidades de Zacatecas, destacando que este reconocimiento reafirma que la administración municipal valora y respalda el esfuerzo de las y los jóvenes.

“Este no es solo un premio, es un mensaje claro de que en Zacatecas las y los jóvenes importan; son el presente que está construyendo nuestro futuro”, recalcó.

Por su parte, César Herrera Ceniceros, Secretario Particular del alcalde Miguel Varela, recordó su propia experiencia como participante en este tipo de ceremonias y exhortó a las y los galardonados a seguir siendo agentes de cambio:

“Lo que vivimos en nuestro país y en el mundo requiere que hagamos más. Recuerden que son el presente y solo ustedes lo pueden cambiar”, concluyó.

Con esta ceremonia, el Ayuntamiento de Zacatecas refrenda su compromiso con las juventudes capitalinas, reconociéndolas como motor de transformación y ejemplo de un Zacatecas Más Limpio que Nunca.