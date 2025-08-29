Rinden Protesta los Nuevos Directores de Prepa de la UAZ

Tres Mujeres y Nueve Hombres

Por Nallely de León Montellano

En sesión realizada en el Plantel I, cuya duración fue de más de tres horas, la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevó a cabo la elección y toma de protesta de los académicos que estarán al frente de los 13 planteles distribuidos en la entidad.

En presencia de autoridades universitarias, docentes y estudiantes, la ceremonia fue presidida por la directora Tania Libertad Sánchez Romero, quien reconoció el compromiso de los nuevos titulares y destacó la importancia de fortalecer el trabajo académico en cada región. Los responsables fueron elegidos a partir de ternas presentadas por el Consejo de Unidad, bajo un proceso de votación que definió a los representantes de cada preparatoria.

De acuerdo con los resultados, serán tres mujeres y nueve hombres quienes encabezarán las unidades. En el caso de la Preparatoria IX, ubicada en Río Grande, no se logró nombrar a un director debido a que los aspirantes no reunieron los requisitos, por lo que se nombró un encargado de despacho para garantizar la continuidad de las actividades.

La designación de algunos directores generó críticas entre los asistentes con comentarios sobre posibles acuerdos previos, aunque la autoridad universitaria aseguró que los nombramientos se realizaron conforme a los lineamientos establecidos.

La lista de responsables quedó conformada por: Georgina Delgadillo Escobedo (Prepa 1), Miguel Ángel Virgilio (Prepa 2), Juan Luis Roberto Rivera Dorado (Prepa 3, Fresnillo), Juan Elías Raudri del Río (Prepa 4), Gibran Acevedo Castañón (Prepa 5, Jerez), Miguel Reyes Cardona (Prepa 6), Sergio Enrique Casas Orozco (Prepa 7, Tlaltenango), Francisco Javier Silva Chairez (Prepa 8, Villa de Cos), encargado de despacho (Prepa 9, Nieves), Rafael Rodríguez González (Prepa 10), Gloria Tenorio Cordero (Prepa 11), Arturo Ibarra Vega (Prepa 12) y Esmeralda Acevedo Pereira (Prepa 13).

Con esta jornada, la UAZ completó el proceso de renovación de directores de preparatoria, un paso que forma parte del arranque de actividades académicas en el ciclo escolar que acaba de dar inicio, salvo el caso de la Prepa IX, que permanece bajo responsabilidad provisional hasta que se cumpla con los requisitos legales para nombrar un titular.