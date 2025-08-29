Se Reunirán en Aguascalientes los Principales Proveedores de la Industria Automotriz

Para Integrar Empresas Locales en las Cadenas de Valor

El 15 y 16 de octubre se realizará la quinta edición del North America Automotive B2B Meeting.

Desde su primera edición, este evento ha concretado negocios entre empresas y proveedores por un monto superior a los 13 mil millones de dólares.

Los días 15 y 16 de octubre próximo, se llevará a cabo en Aguascalientes la 5.a edición del North America Automotive B2B Meeting, que reunirá a los principales proveedores de la industria automotriz.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, quien precisó que las y los asistentes a este evento, que se realizará en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, tendrán acceso a mesas de trabajo, exposiciones y conferencias de primer nivel, donde se presentarán las tendencias del mercado, entre otras cosas.

Dijo que las empresas interesadas en participar pueden registrarse en https://auto.capim.com.mx/, donde además podrán visualizar las necesidades de compra de más de 200 empresas de la industria automotriz.

“Como lo ha señalado la gobernadora Tere Jiménez, es importante integrar a las empresas locales en las cadenas de valor que tenemos en Aguascalientes, a través de certificaciones, equipamiento, financiamiento y vinculación, y este evento viene precisamente a complementar este rubro”, sostuvo el titular de la Sedecyt en rueda de prensa.

Comentó que, por medio de la plataforma de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), es posible detectar los requerimientos que tienen las distintas empresas, no sólo en el estado, sino a nivel nacional, además de que las empresas locales se pueden dar de alta con sus productos para crear una vinculación mucho más efectiva y rápida.

Por su último, René Mendoza, presidente de la Capim, resaltó que, desde su primera edición, este evento se ha distinguido por el importante número de negocios que ha concretado entre grandes empresas de la industria automotriz y proveedores localizados en el país, lo que representa un monto superior a los 13 mil millones de dólares.

En la rueda de prensa que se realizó en el Palacio de Gobierno, también estuvo presente Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt.