Mi Jardín de Flores

¿Chivos Expiatorios?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se sabe que ellos ya han dado a conocer su versión ante medios, pero en San Luis Potosí no se tiene constancia de ello, incluso ellos ya estaban dando a conocer esa versión cuando nosotros ni siquiera teníamos conocimiento del lugar del hallazgo’: María Manuela García Cázares, Fiscal General de Justicia de San Luis Potosí.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 29 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

-¡DIOS DE mi vida, este es un crimen de lesa humanidad que clama justicia al cielo! -SÍ, MADRE Teresa, ¿cómo es posible que esa caterva de criminales haya matado a la madre buscadora?

-TODO CHALCHIHUITES está indignado.

-NO SÓLO Chalchihuites, ni todo el estado, esta noticia que hoy publica nuestro Diario en primera plana dio vuelta al mundo, gracias al Internet, y la Indignación es mundial: Zacatecas y San Luis Potosí están en boca de todos:

“LAS AUTORIDADES del gobierno de Zacatecas informaron que hoy, en el estado de San Luis Potosí, se localizó́ sin vida a la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty, reportada como desaparecida desde el mes de junio” -escribe la periodista Irma Mejía en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“Y CONTINÚA: Este hecho fue informado por Rodrigo Reyes Mug􀂁erza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien mencionó que también se le notificó que el probable responsable de este hecho ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, además de referir que mantienen información permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones necesarias.

“A LA PAR, emitió sus condolencias y un mensaje de solidaridad ‘con la familia de la madre buscadora, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección’, escribió el funcionario estatal. Previamente, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió un comunicado para informar sobre los operativos que se había realizado y que estaban relacionados con la privación ilegal de la libertad de una mujer, por tanto, el fiscal Cristian Camacho confirmó a El Universal que dicha privación es la relacionada con la madre buscadora, Aida Karina Juárez Jacobo.

“TAMBIÉN PRECISÓ que nunca se recibió denuncia por esta privación ilegal, pero que la investigación se inició de manera oficiosa tras el reporte que se recibió en el sistema de emergencia 911 que alertó sobre la privación ilegal de la libertad de una persona del sexo femenino, ocurrida la noche del pasado 26 de agosto, en la colonia Real de San Ramón en el municipio de Guadalupe.

“EN EL comunicado se informa que derivado de este hecho, “se realizó un operativo de búsqueda y se llevaron a cabo distintas diligencias de investigación que permitieron llegar a la ubicación de tres inmuebles que fueron revisados y en los cuales se recabaron datos de prueba, así como la intervención en dos inmuebles, en los cuales se solicitaron ante el Juez de Control la autorización de cateos, uno en Real de San Ramón, municipio de Guadalupe, y otro en la comunidad de El Porvenir, municipio de Trancoso”.

“ESTOS MANDATOS judiciales se ejecutaron ayer, en uno de ellos se logró asegurar un vehículo relacionado con los hechos, mismo que estaban alterando en su color original de pintura por parte de los ocupantes del inmueble, de quienes se logró su detención, siendo dos personas Juan Reynaldo ‘N’, originario de Zacatecas y Antonio ‘N’, originario de Durango, personas que serán puestas a disposición de Juez de Control para que resuelva su situación jurídica en las próximas horas”.

-HASTA AQUÍ la nota que gana hoy la primera plana de nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-ME SORPRENDE la rapidez de la detención de los asesinos de la madre buscadora, ¿no serán chivos expiatorios?, porque si al Julio César Chávez Padilla y esposa, que están plenamente identificados, como los autores de la muerte del abogado Raúl Calderón, no los han detenido, ¿cómo le hicieron para atrapar a los culpables si este asesinato fue en San Luis Potosí?

-YO CREO que los asesinos dejaron muchas evidencias y recuerde que no hay crimen perfecto.

-ESO SÍ, si no lo pagan acá en la tierra, Diosito se las cobra allá arriba, ¿verdad madre Teresa?

-POR SUPUESTO, el ‘no matarás’ está en la Ley de Dios.

Cambia el Panorama, la Fiscal de SLP Desmiente a Reyes Mugüerza

“¡¡¡AH CABRÓN!!! -exclama don Roberto- escuchen lo que está diciendo por la tele la fiscal de San Luis Potosí, María Manuela García Cazares, sobre el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez:

“PUES SEGÚN informa a las autoridades en Zacatecas, se trata de la madre buscadora que fue localizada aquí en San Luis. En qué lugar y en qué circunstancias se localizó y si nos puede confirmar esto”, dice un reportero en entrevista con la fiscal, que a bote pronto contesta:

-BUENO, EFECTIVAMENTE el día de ayer fue localizado un cuerpo sin vida que tenemos, obviamente sin identificar. Lo tenemos sin identificar, fue localizado en una comunidad de Villa de Ramos. Se trata del cuerpo de una mujer que presentaba cuatro impactos de arma de fuego. Se recibe el reporte a 13:05 por parte de la Policía Municipal de Villa de Ramos aquí en el C5. La Fiscalía se traslada, Policía de Investigación conjuntamente con peritos.

“SE REALIZA el levantamiento del lugar, el procesamiento en el lugar de los hechos, cinco minutos antes de las 16:00 de la tarde, se levanta el cuerpo y se traslada aquí a San Luis Potosí.

“SE REALIZÓ anoche la necropsia. La persona presentaba tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cabeza y una lesión en el área de tórax, que de acuerdo a la necropsia fue post mortem, es decir, cuando la persona ya se encontraba muerta.

“ENTONCES DE ahí a que todavía nosotros no la tenemos como persona identificada. Se recibió una llamada de Zacatecas por la tarde, en donde nos iban a mandar una colaboración, no la hemos recibido; sin embargo, sabemos que Zacatecas dice que [es] la madre desaparecida, pero nosotros no tenemos ninguna constancia de que así sea’.

-LOS MENCIONAN a ustedes como fuente.

-NO, NO, no hemos tenido ninguna coordinación. El levantamiento del cuerpo se hizo a la hora que les menciono. Zacatecas estuvo haciendo el anuncio desde temprana hora, cuando ni siquiera nosotros habíamos tenido conocimiento del lugar.

-DE LAS características de la mujer encontrada se podría suponer por eso que se trata de…

-ES QUE ni nos han pedido ninguna fotografía ni nos han enviado tampoco nosotros ninguna imagen.

-¡VÁLGAME DIOS, qué revelación tan impactante!

-¡SE LOS dije, se los dije, ese Rodrigo Reyes es un “mugrera”, es muy mentiroso, ya lo echó de cabeza la fiscal de San Luis Potosí, les encanta fabricar chivos expiatorios pa’presumir de chingones y son un asco! -¡AY DIOS de mi vida, qué vergüenza con estas autoridades tan irresponsables, ni siquiera tienen comunicación con la fiscal de San Luis Potosí! -¡PINCHES IRRESPONSABLES, qué cagada dieron!

–PUES YA qué…

BUENO, YO me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.