Reconocimiento de Autoridades a 20 Empresas y Guías de Turistas

Son Logros que Hablan de su Esfuerzo: Judith Flores

Por Nallely de León Montellano

En Zacatecas, 20 empresas turísticas y varios guías de turistas recibieron reconocimientos nacionales y estatales que avalan la calidad de sus servicios. Los distintivos entregados incluyen certificaciones de competitividad, registros oficiales y credenciales que formalizan su labor en la industria.

Durante la ceremonia protocolaria, la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Judith Flores Hernández, destacó que detrás de cada acreditación hay años de trabajo, capacitación y compromiso por parte de quienes integran el sector.

“Son logros que hablan de esfuerzo y de la visión de un turismo más competitivo y responsable”, señaló.

El consultor de la Secretaría de Turismo federal, Jorge Carlos Basurto, resaltó que la certificación de empresas locales coloca a Zacatecas entre los estados con mayor número de reconocimientos en el país.

Recordó además que la mayoría de las empresas turísticas en México son micro y pequeñas, por lo que estas acreditaciones significan un respaldo importante para mantenerse vigentes en un mercado cada vez más exigente.

Las empresas reconocidas no sólo cumplieron con procesos de calidad, sino que también realizaron mejoras en inclusión y accesibilidad: rampas con pendientes adecuadas, espacios de estacionamiento para personas con discapacidad y capacitación de su personal en lengua de señas mexicana.

Estos cambios, subrayaron las autoridades, responden a una demanda internacional de turismo incluyente y accesible.

Además, se anunció que este año se llevarán a cabo 45 capacitaciones y siete talleres en distintos municipios, abiertos a prestadores de servicios que busquen mejorar su preparación sin costo alguno.

El reconocimiento fue recibido con entusiasmo por parte de los empresarios, quienes coincidieron en que estas certificaciones no sólo fortalecen su trabajo, sino que también contribuyen a que Zacatecas se posicione como un destino turístico más atractivo y confiable.