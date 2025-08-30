Zacatecas Corona a su Reina de la Tercera Edad 2025 y Concluye su Semana de Actividades Conmemorativas

Coronan a la Señora Otilia Benítez de 91 Años como la Reina de las Personas Adultas Mayores en su Edición 202

En una emotiva ceremonia que celebró la vitalidad y el legado de los adultos mayores de la capital, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), coronó a la señora Otilia Benítez como la Reina de las Personas Adultas Mayores en su edición 2025.

A sus 91 años, la señora Benítez, del centro social “La Casita” en Tres Cruces, se convierte en la nueva representante de la tercera edad de las casas de día del municipio.

El evento, que se llevó a cabo con gran emotividad, fue presidido por el alcalde Miguel Varela y su esposa, la presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, acompañados por la directora de la institución, Mitzia Peláez. La ceremonia también incluyó la coronación de la corte real, conformada por:

* Princesa Segunda: Juanita Martínez (Casa de Día La Pinta)

* Princesa Primera: Chayito Monsiváis (Grupo Florecer)

* Reina Saliente: Toñita Huerta (Casa de Día de Tres Cruces)

En su mensaje, el presidente municipal Miguel Varela agradeció a los adultos mayores por su participación en las actividades del ayuntamiento, destacando que su presencia fortalece la convivencia en la capital. “Gracias a la sabiduría que la vida les ha dado, podemos guiar a las nuevas generaciones y construir un mejor Zacatecas”, afirmó el alcalde, reafirmando el compromiso de su administración con este sector de la población.

Por su parte, la presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, resaltó la figura de la nueva reina, Otilia Benítez, como un ejemplo de valor, creatividad y amor por la vida. Estrada destacó el talento artístico de la señora Otilia, mencionando sus obras en costura, trabajos en migajón y la elaboración de cuadros en tercera dimensión, que la convierten en una artista única y especial.

La directora del DIF, Mitzia Peláez, en su intervención, destacó la calidez y alegría que los adultos mayores llevan diariamente a las casas de día, considerándolos el corazón y la inspiración de todo el equipo del DIF capitalino. “Son un ejemplo de vida que nos motiva a todos”, expresó Peláez.

Este gran evento de coronación marcó el final de una semana de actividades dedicadas a los adultos mayores, organizada por el DIF municipal. La semana incluyó recorridos turísticos, conferencias, y experiencias recreativas, con el objetivo de continuar ofreciendo momentos especiales a quienes han forjado las bases de la sociedad zacatecana.

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de continuar trabajando por el bien de los adultos mayores de la capital, bajo la visión del presidente Miguel Varela.