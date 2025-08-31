Mi Jardín de Flores

El Clarividente Rodrigo Reyes

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos, imagínense, mensuales y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Tanto Luz y Fuerza, como el caso de Pemex, estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios de todo el periodo neoliberal”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Chalchihuites, Zac.- Sábado 30 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Frustración, Enojo, Arrepentimiento

Si de por sí no duermo bien, sólo de pensar por tantas personas desaparecidas, ¿qué me pasaría si yo fuera gobernadora de Zacatecas?

-Conociéndola, como es, de seguro renunciaba.

-No podría, los puestos de elección popular son irrenunciables, pero sí pediría licencia por motivos de salud, ante el fracaso por no impedir tantas desapariciones forzadas muertes violentas.

“Es que yo no me explico cómo es que la delincuencia rebase a la autoridad: son miles de soldados del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional, Ministerios Públicos, Agentes Investigadores, policías federales, estatales y municipales, ¿y no pueden meter al orden a una caterva de malos organizados?

-Recuerde, madre Teresa, lo que siempre he dicho: las policías están infiltradas por el narco, pero no sólo eso, sino que ya contaminaron los tres poderes: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, los narcos están en todos lados.

“Una pregunta: ¿cómo supo Rodrigo Reyes Mugüerza, que la mujer asesinada, en Villa de Ramos, San Luis Potosí, era la madre buscadora Aída Karina Juárez Jacobo, si como dice la fiscal del vecino estado, María Manuela García Cázares, “todavía no era identificada y ni siquiera una foto le habían tomado a la víctima”?

-Pues a lo mejor el Rodrigo Reyes es clarividente…

-Será el sereno, pero ahí hay un mar de fondo, ¿cómo fue que se enteró? Lo debe de explicar porque esa actitud levantó muchas sospechas.

-¿Como cuáles?

-No me gusta aventurar, pero pues piensen mal y acertarán.

-Dígalo, dígalo, es usted muy certero en sus comentarios.

-Una cosa sí voy a decir: Rodrigo Reyes no es clarividente, esas sin mamadas.

-¿Entonces?

-Indudablemente que Rodrigo se enteró, a él le corresponde decir cómo sucedió, pues la fiscal de San Luis Potosí fue contundente, ella apenas se había enterado del asesinato de una mujer, hasta ese momento desconocido, cuando ya Rodrigo tenía todos los datos y la identidad de la víctima: Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, por lo que está obligado a revelar sus fuentes, que no se salgan con la mamada de que Rodrigo es clarividente, ¡mis huevos!

-Tiene razón, ‘El Gustavito” -dice doña Petra- sabe mucho, probablemente más de lo que dijo, es un alumno muy aplicado de Nicolás Maquiavelo, no me cabe la menor duda.

-Y engendro del genocida Gustavo Díaz Ordaz, ¡hasta se parecen en lo físico!

-Pues el cobarde y despiadado asesinato de la madre buscadora, se supo en todo mundo, hasta los chinos se indignaron, lo vi en internet, el escándalo es mundial y el nombre de Zacatecas está en boca de todos.

-¡Carajo! Y luego se preguntan por qué el turismo se alejó de Zacatecas… no mamen, ellos saben muy bien la respuesta: tenemos al peor gobernador de México, David Monreal Ávila, inepto entre los ineptos, farsante entre los farsantes: ya está próximo a cumplir cuatro años de gobernador y el estado está peor que como lo recibió.

David, el Gobernador Peor Calificado

-Lo que me da coraje es que el nombre de Zacatecas siga por los suelos, pues tenemos al gobernador peor calificado, miren lo que dicen la encuesta Mitofsky de Roy Campos, en julio del presente año, los zacatecanos lo ponemos en último lugar con 39.8 puntos de calificación, lo que quiere decir que más de 6 de cada 10 personas desaprueba su gobierno, miren aquí está el gráfico, da vergüenzas tener al gobernador peor calificado del país.

-Pues sí, ya ni el Saúl le echa porras a su hermano para no quemarse, y ‘El Monris’ tampoco lo pela, se les derrumbó el que anhelaba ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas.

-¡Jajaja… ni siquiera se levanta temprano el huevón, se aparece a las 12 del día quitándose las lagañas rumbo a ‘Tepechi’.

-Jajaja… esa balconeada de Ricardo Monreal a David estuvo buena, es histórica y todavía circula por redes sociales…

-Pues hay mucha indignación por el asesinato de Aida Karina, y Rodrigo Reyes tiene mucho qué decir al respecto, ¿cómo se enteró antes de que lo supieran las autoridades de San Luis Potosí? Debe aclararlo.

Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.