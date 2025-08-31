Mató a Golpes a Niña de 12 Años

El Feminicida ya Está Preso

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac.- Arrestan a un hombre por el delito de feminicidio, el cual, golpeó a una niña de 12 años, y quien ante la rápida investigación por parte de las autoridades correspondientes se logró con su ubicación y detención; fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común y después canalizado ante el Juez que lo reclama por citado delito.

El pasado día jueves 28 de agosto del presente año, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tomó conocimiento respecto al ingreso de una persona sin vida al hospital general.

Al constituirse personal de la Policía de Investigación en el nosocomio, fueron advertidos por el personal de salud que se trataba de una adolescente de 12 años y la cual desde una exploración física presentaba golpes en distintas áreas de su cuerpo, situación detonó la pronta intervención del personal especializado de la Fiscalía de Género.

Una vez realizadas las diligencias y dictámenes correspondientes se logró establecer que la causa de muerte fue dolosa, y no de un hecho natural como se intentó establecer desde un inicio al ingreso al nosocomio en mención.

Conforme al avance de las indagatorias se logró obtener la identidad del probable responsable, para después lograr obtener una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Elementos de Policía de Investigación lograron la detención de José Alejandro “N”, sujeto que será puesto a disposición del juzgado que lo reclama y quien fue localizado en su domicilio ubicado en la calle Candela del fraccionamiento Villa del Jardín, y se está investigando sí el sujeto es familiar de la hoy occisa.

El cadáver fue retirado del hospital general y fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la realización de la necropsia de ley correspondiente.