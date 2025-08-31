Ulises Mejía Haro Destaca Programas Para Fortalecer la Esperanza en el País

En Luis Moya

En su visita al municipio de Luis Moya, el diputado federal Ulises Mejía Haro se reunió con vecinas y vecinos de la colonia Centro para compartir los avances que se darán a conocer en el Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de socializar el trabajo legislativo que se está realizando en la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, el legislador subrayó la importancia del Plan México, un paquete de 18 programas y acciones que tienen como propósito fortalecer la soberanía económica, energética y alimentaria del país, así como impulsar el bienestar de las familias mexicanas.

Mejía Haro explicó que entre los principales logros se encuentran el incremento en la producción de granos básicos como maíz y frijol, los acuerdos con pequeños productores para ampliar la compra de leche por parte de Liconsa, así como la reforma a la Ley de Adquisiciones para priorizar las compras de gobierno a empresas mexicanas y fomentar la creación de nuevos polos de desarrollo y parques industriales.

Señaló también las inversiones destinadas a acelerar la generación de energía renovable a través de la CFE, el fortalecimiento de la industria petroquímica, la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros 60 aeropuertos en el país, además de la construcción de más de 180 mil viviendas con apoyo de INFONAVIT y CONAVI para el próximo año.

Finalmente, el diputado federal por Morena resaltó que estas acciones forman parte de un proyecto de nación que busca garantizar más empleos, mejores salarios, vivienda digna, acceso a la salud y programas de bienestar para la población, reiterando que desde el Congreso se seguirá legislando por la esperanza de Zacatecas y de todo México.