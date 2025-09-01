Mi Jardín de Flores

Con David en el Poder, Retrocedimos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Si se libera el tiempo de las mujeres, ellas podrán estudiar, acceder a empleos productivos y ejercer su derecho al descanso. La economía ganaría con su talento y capacidad, que hoy se desperdicia en la informalidad; resulta indispensable impulsar reformas legislativas y presupuestales que garanticen los derechos tanto de las personas cuidadoras como de quienes requieren cuidados.No se trata de una política social más, sino de la gran política social del siglo XXI, ue transformaría la vida no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad”: Amalia García Medina, exgobernadora de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 31 de Agosto de 2025.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Se los Dije, Todo Mundo Habla de los Desaparecidos y Asesinados en Zacatecas

“SE LOS dije -abre doña Petra la conversación de hoy domingo-: el nombre de Zacatecas se escucha en todo el mundo, pero es para mal.Hoy hasta la ONU condena el asesinato de Aida Karina Juárez- Jacobo, quien buscaba a su hija Goretty Guadalupe desaparecida en el estado de San Luis Potosí, y ahí encontró la muerte; la manifestación por su asesinato tuvo resonancia en todo el mundo.

-ES UN escándalo a nivel mundial, tenemos un gobierno inepto que da vergüenza: el ‘Gustavito’ (Rodrigo Reyes Mugüerza) ya estaba informado y, el desgraciado, el huevón no hizo nada por impedirlo.

-SE LAS da de clarividente, pero es un farsante: la fi scal de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, lo desnudó, dijo que entre los gobiernos de los dos estados no hay comunicación.

-ES UNA lástima, ¿cómo así van a combatir el narco en los dos estados si cada quien jala pa’su santo?

-EN CAMBIO ellos, los narcos, están organizados, por eso las propias autoridades así lo llaman: ‘crimen organizado’, mientras ellos nomás no se organizan, por eso les va como les va: el narco se los lleva de calle, ni siquiera pueden frenar la descarada venta de drogas, lo hacen a ojos vistos.

-CON LA complicidad de policías, están bien vendidotes, reciben buen billete por hacerse de la vista gorda.

-¿POR QUE los jefes no se darán cuenta?

-¡UYYY, madre Teresa, esos son los principales benefi ciados, ganan más por ‘cochupos’ que reciben que de sueldo!

-¿CÓMO va a ser?

-¿NO OYÓ platicar de las transas del tristemente célebre ‘Negro’ Durazo.

-¿EL QUE mandó a construir el famoso partenón? -ESE MERO, aquí en Zacatecas estuvo de jefe policiaco un compadre del entonces gobernador Ricardo Monreal, no recuerdo su nombre pero a ley de sus calzones saqueo un rancho de todo a todo, principalmente tractores y aperos de labranza, por lo que Ricardo se vio en la necesidad de despedirlo.

-DICEN QUE ‘El Pelos Parados’, en el gobierno anterior, regresó a su tierra San Luis Potosí convertido en millonario.

-¿QUIEN ES el ‘Pelos Parados’?

-ISMAEL ‘EL Mayo’ Camberos, quien se cansó de ganar billetes y renunció al cargo y se fue a su tierra a gozar de lo robado.

-A MÍ me dijeron que lo ‘renunciaron ‘.

-PUES RENUNCIADO o no, ‘El Mayo’ salió con un billetote.

Mucha Gente en la Protesta por las Desapariciones

-CIENTOS de familiares y amigos de personas desaparecidas marcharon por la pronta aparición de sus seres queridos mostrando pancartas con sus fotografías y exigiendo su pronta aparición.

-SON VOCES en el desierto: las autoridades no las escuchan, menos las atienden, tenemos un gobierno deshumanizado: el David salió peor que ‘El RaTello’, hasta su lépera esposa, mal hablada, mal hablada, pero muy trabajadora, lo que sea de cada quien.

‘EL RATELLO’ le hubiera dado chance a su esposa la Cristina de participar en la contienda por la gubernatura , estoy segura de que hubiera ganado y estuviéramos mejor con ella que con ‘El Holgazán’ que nomás no dauna y se la pasa dado tumbos cabcelabdo mega obras como el segundo piso del bulevar y la construcción de la Presa Milpillas.

-SE LE fueron de las manos esas dos obras monumentales, no supo cabildear.

-EL DAVID es una papa enterrada no se le da el diálogo, menos los acuerdos.

-HABRÁ QUE ver que es lo que informa en este septiembre que mañana (hoy) inicia.

-CUATRO AÑOS cumplirá ‘El Holgazán’ en la casa de los perros y nomás no ha hecho nada por Zacatecas.

-ES UN fracaso su ‘desgobierno’.

-LASTIMA, con él en el poder, retrocedimos en lugar de avanzar

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.