Trágico Carreterazo: Tres Muertos

Tráiler y Vagoneta se Estrellaron de Frente

Por Staff Página 24

Dos aguascalentenses y un coahuilense, los tres empleados de “Ferromex”, murieron trágicamente al chocar un tráiler y una vagoneta sobre la autopista Aguascalientes- Zacatecas.

Las víctimas mortales fueron Cristian Serrano y José Luis López, maquinista y conductor, respectivamente, los dos originarios de Aguascalientes, y Ángel Gerardo Beltrán, nativo de originario de Coahuila, que tripulaban una vagoneta gris. Se estrellaron contra un tractocamión Freightliner de la empresa Transportes Hernández, con caja seca, cuyo conductor resultó herido de gravedad.

El mortal accidente ocurrió la mañana de ayer domingo, cuando los trabajadores de Ferromex se dirigían hacia el norte, rumbo a Coahuila. Al desplazarse sobre la autopista Aguascalientes- Zacatecas, en el kilómetro 83, se encontraron de frente con la pesada unidad, desconociéndose cuál de los dos conductores invadió el carril.

La vagoneta salió disparada fuera de la cinta asfáltica, quedando los tres ocupantes prensados entre los fierros retorcidos, mientras que el Freightliner se volcó sobre su lado izquierdo. Al recibir el llamado de auxilio, se dirigieron los servicios de emergencia y rescate de Zacatecas, los cuales confirmaron la muerte de los tres tripulantes de la vagoneta. Asimismo, rescatistas extrajeron al trailero y lo trasladaron de urgencia a un hospital, reportándose grave su estado de salud.

Acordonada la zona, dieron fe de los decesos personal de la Fiscalía General de Zacatecas. Al término de las diligencias del caso, los peritos y rescatistas extrajeron los cuerpos sin vida y los llevaron al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.