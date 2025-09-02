Mi Jardín de Flores

David Monreal, el Gobernador Peor Calificado

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha declarado que el cártel de los soles ni siquiera existe. La actual propaganda anti Venezuela no es otra cosa que una mentira absoluta, muy parecida a la que se usó en 2003 para justifi car la invasi ón y destrucción de Irak. ¡Hey, Estados Unidos, deja a la gente de Venezuela en paz!: Roger Waters, cofundador de Pink Floyd.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 1 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Confirman que el Cuerpo Hallado en San Luis Potosí, sí era de la Madre Buscadora

PUES DESPUÉS de tantos dimes y diretes entre las fi scalías de Zacatecas y San Luis Potosí, el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció ofi cialmente que el cuerpo hallado en Villa de Arriaga, San Luis Potosí, es de quien en vida llevó el nombre de Aida Karina Juárez Jacobo, quien desesperadamente buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida el 25 de junio de este año.

-¡AY DIOS de mi vida!, ¿ahora que otra desgracia sigue con este gobierno inepto que no puede darnos seguridad? -NADA debe de asombrarnos; de este desgobierno todo podemos esperar, menos que sea competente, el del David Monreal es un gobierno más que fallido.

·POR ESO ayer una muchedumbre ganó las calles del Centro Histórico de la capital del estado, para protestar contra las más de 4 mil desapariciones de lo que va del gobierno de El Holgazán:

¡VIVOS SE los llevaron, vivos los queremos de regreso!, fue una de las consignas.

-PERO NO así hay una reacción de la nueva gobernanza,les vale una pura chingada el repudio de la sociedad, ¡cínicos, farsantes!, El Holgazán ya hasta olvidó que prometió ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas’, y está compitiendo para ser el peor de la historia.

“VEAN el gráfico de Consulta Mitofsky -dice don Roberto- David Monreal es el titular del Poder Ejecutivo más chafa del país, aquí está la califi cación de los 32 gobernadores del mes de Julio del presente año:

1.- MARA Lezama, de Quintana Roo, 54.9%

2.- TERESA Jiménez, Aguascalientes, 53.6%

3.- CLARA Brugada, Ciudad de México, 53.4%

4.- RICARDO Gallardo, San Luis Potosí, 53.1%

5.- LIBIA Dennise García, Guanajuato, 51.2%

6.- LORENA Cuéllar, Tlaxcala, 51.1%

7.- MANOLO Jiménez, Coahuila, 51.0%

8.- JULIO Menchaca, Hidalgo, 50.9%

9.- PABLO Lemus, Jalisco, 50.8%

10.- MAURICIO Kuri, Querétaro, 50.8%

11.- MARU Campos, Chihuahua, 50.5%

12.- SALOMÓN Jara, Oaxaca, 49.8%

13.- JOAQUÍN Díaz Mena, Yucatán, 49.1%

14.- MARGARITA González, Morelos, 48.7%

15.- RUBÉN Rocha Moya, Sinaloa, 48.5%

16.- ALFONSO Durazo, Sonora, 48.1%

17.- ALEJANDRO Armenta, Puebla, 48.0%

18.- MARÍA del Pilar Ávila, Baja California, 47.9%

19.- MIGUEL Ángel Navarro, Nayarit, 47.8%

20.- INDIRA Vizcaíno, Colima, 47.7%

21.- EDUARDO Ramírez, Chiapas, 47.6%

22.- DELFINA Gómez, Estado de Mé- xico, 47.5%

23.- EVELYN Salgado, Guerrero, 47.3%

24.- SAMUEL García, Nuevo León, 46.8% Local

25.- ESTEBAN Villegas, Durango, 46.7%

25.- ALFREDO Ramírez Bedolla, 46.7%

27.- ROCÍO Nahle, Veracruz, 46.4

28.- VÍCTOR Castro, Baja California Sur, 45.7%

29.- LAYDA Sansores, Campeche, 45.4

30.- AMÉRICO Villarreal, Tamaulipas, 43.9%

31.- JAVIER May, Tabasco, 41.1%

32.- DAVID Monreal, Zacatecas, 39.8%

-¡VÁLGAME Dios, qué vergüenza, y así ha sido desde que inició su gobierno, mes por mes en el último lugar! -Y YA valió gorro, en dos años que le faltan no creo que El Holgazán rescate el barco: ¡esta hasta el fondo del océano! -VAN A ser once años perdidos, seis de don David y cinco de don Alejandro.

-DESGRACIADAMENTE todo indica que así será: ¿qué pecado tan grande habremos cometido los zacatecanos para padecer estos malos gobiernos? -EL PECADO fue haber votado por ellos.

-PORQUE nos engañaron, ¿no hasta fi rmaron sus promesas de campaña, y nos dijeron que las iban a cumplir?

-¡FARSANTES!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.