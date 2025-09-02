El Programa ‘“Abre tu Mente “ Alcanzó a mil Jóvenes: Acevedo

“Ha Tenido Buena Aceptación”

Por Miguel Alvarado Valle

Mauricio Acevedo Rodríguez, titular del Instituto de la Juventud de Zacatecas (Injuventud), informó que el programa “Abre tu mente” ha tenido tan buena aceptación que ya cuenta con agenda saturada hasta el próximo año.

Indicó que hasta el momento, cerca de mil jóvenes de distintos municipios han participado en las actividades, lo que re􀃀eja no solo el alcance del programa, sino también el interés de la juventud por involucrarse en actividades que les brinden nuevas perspectivas.

Acevedo explicó que el objetivo de este programa es que los jóvenes, quienes en muchos casos solo ven la migración, el campo o el narcotráfico como únicas opciones de vida, visiten la capital y descubran nuevas perspectivas.

Con al menos dos grupos por mes, se les invita a visitar la capital y participar en distintas dinámicas con la finalidad de sembrar en ellos la motivación para continuar sus estudios y pensar en un futuro distinto. El director subrayó que, durante el contacto con los jóvenes, muchos han manifestado que antes de participar en el programa pensaban en emigrar fuera del estado o del país, sin embargo, tras vivir la experiencia, regresan con una visión más amplia y esperanzadora.

Otros, en menor número, han compartido situaciones de violencia, principalmente en el ámbito familiar, por lo que el instituto ha abierto mecanismos de canalización hacia instancias que pueden atender sus necesidades específicas.

Uno de los resultados más importantes, destacó Acevedo, es que los jóvenes llegan en ocasiones con una visión pesimista o limitada de sus posibilidades, pero terminan por reencontrarse con la ilusión y la motivación.

Ese cambio de ánimo y de perspectiva, añadió, es uno de los mayores logros de “Abre tu mente”, pues demuestra que es posible transformar la forma en la que la juventud se proyecta hacia el futuro. Finalmente, Acevedo adelantó que el programa seguirá creciendo y que para 2026 se planea abrir una nueva etapa con más actividades que lo hagan todavía más atractivo y funcional.