El Seleccionado de Zacatecas Hace Historia y Avanza a Cuartos de Final de la Copa del Bienestar

La pasión por el fútbol se vive al máximo en la capital, el seleccionado de Zacatecas logró instalarse en los Cuartos de Final de la Copa del Bienestar, luego de una vibrante serie contra Jalpa que mantuvo a la afición al filo de la butaca.

El camino a la clasificación comenzó con el partido de ida en calidad de visitantes, donde el conjunto capitalino supo imponerse con carácter y temple, consiguiendo un triunfo clave de 2–1 que llenó de ilusión al combinado de la capital. Pero la verdadera fiesta llegó en el duelo de vuelta, disputado en casa, donde los jugadores locales no se guardaron nada y ofrecieron un espectáculo digno de esta competencia. Con un futbol ofensivo, entrega total y momentos de gran emoción, Zacatecas se impuso 4–3 para sellar la serie con un marcador global de 6–4.

La clasificación no solo representa un logro deportivo: es también el resultado de la constancia, disciplina y del respaldo que el presidente municipal Miguel Varela ha brindado al deporte en la capital del estado y a los participantes en la Copa del Bienestar. Gracias a este impulso, el deporte en Zacatecas se fortalece como un espacio de unidad, salud y bienestar para todas las familias.

El Gobierno Municipal de Zacatecas celebra con orgullo este triunfo y felicita a cada jugador, al cuerpo técnico y a las familias que han estado detrás del equipo en todo momento. Con esta victoria, se reafirma el compromiso de seguir apoyando el talento local y de llevar el deporte a cada rincón del municipio. Hoy Zacatecas vibra con su selección y se prepara para enfrentar con la misma garra y determinación la próxima fase del torneo.