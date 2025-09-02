Emmanuel en Vivo: Celebra la Independencia de México en Aguascalientes

Este 15 de septiembre, los festejos patrios por el 215 Aniversario de la Independencia de México contarán con la presencia estelar del cantante Emmanuel y diversas actividades gratuitas para toda la familia.

A partir de las 3:00 de la tarde en la Plaza Patria se llevará a cabo una verbena popular con antojitos gratis, presentaciones de danza folclórica, mariachi en vivo y muchas sorpresas más.

A las 6:00 de la tarde el Palacio de Gobierno abrirá sus puertas para recibir a las familias con deliciosos antojitos típicos y un festival artístico lleno de alegría.

El Grito de Independencia será a las 10:00 de la noche, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, seguido de un espectáculo de pirotecnia y la esperada presentación de Emmanuel.

Cabe destacar que en el concierto habrá un espacio especial destinado a adultos mayores y personas con discapacidad para que puedan disfrutarlo con mayor comodidad.

Para garantizar un ambiente seguro y tranquilo para los aproximadamente 23 mil asistentes, se implementará un operativo especial de seguridad durante toda la celebración.