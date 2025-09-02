Universitarios de Aguascalientes Estudian en Francia, Gracias a Becas de Movilidad de Tere Jiménez

Sep 2, 2025

Permanecerán un año y Obtendrán Doble Título

Al término de su estancia, los alumnos recibirán tanto un diploma de su institución mexicana como el de la universidad francesa que los recibirá

Un total de 22 estudiantes de diferentes universidades tecnológicas del estado han sido beneficiados con estas becas.

El programa garantiza también hospedaje, manutención y transporte durante toda la estancia de las y los estudiantes.

Gracias a las Becas de Movilidad a otros países que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, 22 estudiantes de diferentes universidades tecnológicas del estado han obtenido una doble titulación en Francia, al tener la oportunidad de viajar a ese país y complementar su formación académica.

En esta ocasión, siete estudiantes de las Universidades Tecnológica de Aguascalientes (UTA), Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), Tecnológica Metropolitana (UTMA) y Tecnológica El Retoño (UTR) emprendieron un viaje académico a ese país europeo, donde permanecerán un año para continuar sus estudios y obtener este doble título.

La beca garantiza hospedaje, manutención y transporte durante toda su estancia en Francia.

Cabe destacar que, previamente, los jóvenes participaron en un programa intensivo de aprendizaje del idioma francés y, tras cumplir con los requisitos y evaluaciones, fueron seleccionados para integrarse a este programa internacional.

Además de perfeccionar el dominio del idioma, la experiencia permitirá a las y los alumnos sumergirse en la cultura francesa y enriquecer su formación profesional y personal. Al término de su estancia, recibirán tanto un diploma de su institución mexicana como el de la universidad francesa que los recibirá.

Los estudiantes seleccionados para esta edición del programa son: Luis García y Jozef Guerrero de la UTA; Herandy Luévano de la UTNA; Erick Becerra de la UTMA; así como Daniel Quezada, Jared Rodríguez y Valeria Romo de la UTR.

El proyecto forma parte del convenio de colaboración entre el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), las Universidades Tecnológicas y Politécnica del Estado y la Embajada de Francia en México, con el propósito de fortalecer la internacionalización de la educación superior y ofrecer a las y los jóvenes la posibilidad de ampliar sus horizontes académicos y culturales.