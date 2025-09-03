Mi Jardín de Flores

Por Menos, Quieren Darle Cárcel a Jorge Rada

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

México es un país grandioso con un pueblo maravilloso y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra Independencia decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México!: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Martes 2 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

¿A qué Está Jugando Este Desgobierno del David Monreal?

POR MÁS que intento justifi car al intento de gobierno del David Monreal, no le entiendo a sus galimatías.

-¿CUÁL de todas, son un verdadero desmadre -contesta don Roberto a doña Petra-.

-PUES eso de los delitos sexuales, ya ve que al abogado Jorge Rada le quieren dar tambo quesque por subir a Internet fotos de una novia que tuvo hace como siete, ocho años y hasta ahora se la quieren hacer de jamón, pero hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas sale que La Fiscalía Ignora Demandas de Índole Sexual, con el agravante de que exhiben fotos y videos de niños en Internet, y la Fiscalía no actúa.

-ES QUE en la Fiscalía sólo reciben órdenes de David: ahí no se mueve la hoja de un árbol si David no lo autoriza: Cristihan Paul no es más que un monigote, grandote, pero al fin monigote.

LA COMPAÑERA Nallely de León escribió que con pancartas, capturas de pantalla y fotografías de presuntos agresores, un grupo de mujeres marchó este lunes por el Centro Histórico para denunciar la operación de grupos en Telegram y Whatsapp, así como Facebook que difunden y lucran con contenido sexual de mujeres, adolescentes, niñas y niños…

LA MOVILIZACIÓN, convocada por estudiantes y madres de familia preocupadas por la situación, partió de la Plaza Bicentenario y concluyó en la Plaza de Armas tras recorrer las avenidas Juárez e Hidalgo, interrumpiendo el tránsito vehicular y visibilizando la exigencia de justicia.

LAS PARTICIPANTES relataron que al menos una decena de mujeres acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para presentar denuncias colectivas, pero las autoridades respondieron que no proceden porque se trata de grupos y que únicamente pueden recibir denuncias individuales.

MUCHAS regresaron tristes, decepcionadas y sin apoyo, porque simplemente no se les dio prioridad, señalaron. También compartieron que buscaron atención en el Centro de Justicia para las Mujeres, pero lejos de recibir respaldo, se sintieron ignoradas y desestimadas.

QUE LAS colectivas alertaron que en estas redes sociales se han detectado múltiples grupos que, aun cuando son reportados y dados de baja, reaparecen con nuevas amenazas de continuar difundiendo material. Estimaron que cerca de 2 mil hombres participan en estas prácticas, donde incluso circulan videos de niñas y niños. Hay casos de padres que muestran a sus propios hijos, los violentan y entregan esos videos a otros. Es aberrante y no puede seguir tolerándose, denunciaron.

DURANTE el recorrido, las manifestantes colocaron en muros del Centro Histórico imágenes de los supuestos participantes en los chats y fragmentos de conversaciones como evidencia. Además, reprocharon que la sociedad siga culpando a las mujeres por enviar contenido íntimo, cuando el verdadero delito radica en difundirlo sin consentimiento. Dicen que es nuestra culpa por mandar fotos, ¿y los niños? Ellos no mandaron nada, reclamaron.

DE IGUAL manera, hicieron un reiterado llamado a madres y padres de familia a reforzar la vigilancia sobre sus hijas e hijos, a fi n de prevenir que sean víctimas de estas redes de explotación sexual digital. Asimismo, advirtieron que continuarán con movilizaciones públicas si las autoridades no muestran una respuesta clara y efectiva frente a esta problemática.

LAS ACTIVISTAS insistieron en que la Fiscalía tiene en su poder números telefó- nicos y fotografías de los responsables, por lo que resulta injusticable exigir denuncias caso por caso.. Tenemos pruebas su cientes y aun así se niegan a proceder. Exigimos que investiguen, que actúen y que dejen de revictimizarnos, expresaron.

AUNQUE el Código Penal contempla sanciones agravadas cuando el delito se comete contra personas menores de edad, en situación de vulnerabilidad o en el marco de relaciones de con anza, laborales o sociales, las colectivas advirtieron que mientras las instituciones permanezcan omisas, la violencia digital seguirá operando en la impunidad.

-NO HAY justicia en Zacatecas, es selectiva y El Holgazánes el que hace y deshace, él es quien decide quien va o no va a la cárcel: a esas manifestantes ni las pelan, pero al abogado Rada Luévano, con un caso sacado de la manga lo quieren encerrar sólo porque defi ende los intereses de jubilados y pensionados, luego de darle al David un calambre al decir que intentará suspender la Feria de Zacatecas para que el presupuesto destinado a esa fi esta se abone a la deuda que el David tiene con los pensionados.

Y ESTO bastó para armarle un pleito ratero., diciendo que una exnovia que tuvo hace años lo denunció por subir fotos .cachondas con ella a internet, pero este caso de niños está más cañón, y sin embargo el fi scal se hizo como la mamá del muerto.

-¿CÓMO SE hizo la mamá del muerto?

-PENDEJA, pa.no dar café.

-PUES SÍ, así se hizo también el fi scal con esas manifestantes, es lo malo de estar bajo las órdenes del gobernador, quien es el que decide todo en Zacatecas.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.