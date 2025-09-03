Dimas: La CDHEZ Requiere $16 Millones Para Cerrar año

Confía en el Apoyo del Ejecutivo

Por Miguel Alvarado Valle

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles, informó que continúan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas para asegurar los recursos necesarios que permitan el cierre del ejercicio fiscal.Reconoció que la institución enfrenta un déficit de 16 millones de pesos, aunque destacó que ha encontrado disposición del Poder Ejecutivo para atender esta situación.

Explicó que, hasta el momento, el mes de septiembre está garantizado en términos financieros, pero subrayó que será indispensable obtener una respuesta favorable el próximo mes, cuando la Comisión requiera presupuesto adicional. Dimas Reveles adelantó que las reuniones sostenidas con la Secretaría de Finanzas han sido positivas y confía en que pronto se llegue a una solución concreta que evite complicaciones mayores.

La funcionaria señaló que, pese al panorama económico adverso, la Comisión no ha detenido sus funciones, asegurando que las actividades se mantienen con normalidad y que incluso se han redoblado los esfuerzos para ampliar la presencia de la CDHEZ en diferentes municipios.

“La Comisión debe funcionar, no podemos limitarnos. Es ahora cuando más nos han estado pidiendo que reforcemos nuestro trabajo en campo”, expresó.

En este sentido, destacó la instalación de módulos itinerantes como una estrategia clave para acercar la atención y orientación a la ciudadanía.

Estos espacios, dijo, han sido solicitados en distintos municipios, pero también dentro de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde recientemente se ubicaron en el campus Siglo XXI y en Ciencias Sociales.

Dimas Reveles subrayó que la finalidad de estos módulos es brindar a estudiantes, docentes y población en general la información necesaria para conocer sus derechos y los mecanismos de denuncia disponibles.

Finalmente, la presidenta de la CDHEZ reiteró que continuará con las gestiones financieras para garantizar la operatividad del organismo en lo que resta del año.