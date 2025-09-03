“El Gobierno de David Monreal Está en Crisis”

Está mal en Seguridad, Salud, Economía, Campo y Educación: Carlos Peña

Por Miguel Alvarado Valle

Carlos Peña Badillo, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Zacatecas, advirtió que la entidad enfrenta una crisis cada vez más profunda en seguridad, salud, economía, campo y educación, muy lejos de la visión optimista presentada en el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Desde su postura como dirigente, lanzó un llamado a la presidenta para que cumpla con los compromisos asumidos con Zacatecas, pues denunció que proyectos como la presa Milpillas o la solución a la nómina magisterial siguen estancados y sin avances reales.

Durante su mensaje, señaló que la falta de respaldo del gobierno federal ha dejado a Zacatecas en una situación crítica, ya que la escasez de medicamentos e insumos en hospitales, el abandono del campo, el rezago educativo y la ausencia de un presupuesto justo para la entidad son, dijo, muestra clara de que el discurso federal dista de la realidad.

Incluso destacó que, “de nada sirve tener la mayoría de diputadas y diputados federales, en su mayoría de Morena, Verde y Partido del Trabajo, si no pueden, no saben o no quieren defender a Zacatecas con un presupuesto justo que atienda el reclamo ciudadano”.

El líder priista fue más allá de los problemas estatales y extendió su crítica al panorama nacional, enfatizando que “corremos cada vez el alto riesgo de que las cosas puedan estar peor. El poder legislativo con etiqueta específica, el poder ejecutivo con la etiqueta de un gobierno morenista en la persona de Claudia Sheinbaum como presidente de este país. Pero luego faltaba el poder judicial, un presidente del poder judicial, exfuncionario del presidente de la República con tintes morenistas y producto de la elección del acordeón”.

Advirtió que México corre el riesgo de encaminarse hacia una dictadura por la forma en que Morena ha extendido su influencia en todas las instituciones. Para Peña, el reciente informe presidencial no sólo omitió la gravedad de la crisis que enfrenta Zacatecas, sino que reforzó un discurso triunfalista alejado de los problemas reales de la población. En este sentido, adelantó que el PRI será puntual en el análisis del próximo informe del gobernador David Monreal Ávila, contrastando el discurso oficial con la realidad que enfrentan las familias zacatecanas.