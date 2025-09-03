Fortalece DIF Capital la Educación y Equipamiento del Cendi Cipatli

En un esfuerzo continuo por mejorar las condiciones de las instituciones educativas y el bienestar de la comunidad, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Zacatecas, bajo la visión del alcalde Miguel Varela, realizó una significativa entrega de equipamiento y uniformes en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Cipatli.

La presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, y la directora de la institución, Mitzia Peláez, lideraron el evento de entrega, donde se invirtieron 70 mil pesos. Esta inversión se tradujo en una serie de mejoras esenciales para el personal y las instalaciones del Cendi.

Uno de los puntos clave de la entrega fue la dotación de uniformes para las maestras, una acción que reconoce su labor diaria y refuerza la identidad institucional. Además, se equipó la cocina del Cendi con una serie de electrodomésticos y herramientas fundamentales para la preparación de los alimentos de los niños.

Entre los nuevos equipos se encuentran licuadoras y olla exprés, para la preparación eficiente de las comidas diarias, así como una alacena para organizar y almacenar los víveres de forma segura e higiénica.

Adicionalmente se instaló un interfón para mejorar la comunicación y la seguridad en el acceso a las instalaciones.

Esta iniciativa no solo busca optimizar las tareas del personal, sino también asegurar un entorno más seguro y funcional para los pequeños que asisten al Cendi. De este modo, la administración del alcalde Varela reitera su compromiso con la educación y el desarrollo de la niñez zacatecana, considerando estas acciones como una inversión en el futuro de la ciudad.